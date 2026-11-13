Netflix se despide de más de 80 series originales en 2027. Una de sus mayores bajas será esta magnífica trilogía de fantasía ideada por Guillermo del Toro

Netflix lleva ya una temporadita curiosa despejando su catálogo, pero las bajas que de verdad duelen son esas "Originales de Netflix" que solo están disponibles en la plataforma roja. Este año ya hemos visto algún mazazo gordo para series que han dejado del todo el mundo del streaming, como 'She-Ra y las Princesas del Poder' o 'Kipo y la era de las bestias mágicas'.

Ahora le toca el turno a otra genial franquicia de animación que nos llegó de la mano de Guillermo del Toro y dio pie a una saga épica con trolls, aliens y magos.

¿Se acabó lo que se daba?

'Cuentos de Arcadia' es una ambiciosa trilogía de series animadas creada por Guillermo del Toro y que arrancó en 2016 con 'Trollhunters'. Basándose en un libro que el director escribió junto a Daniel Kraus, nos metemos de lleno en el mundo mágico de Arcadia. O, más bien, en el mundo que debajo de la ciudad, que habitan los trolls y otras criaturas y que un adolescente llamado Jim descubre cuando accidentalmente se convierte en un legendario Cazador de Trolls.

A esta primera serie, con sus tres temporadas, la siguieron '3Below', protagonizada por dos príncipes alienígenas exilados de su planeta, y 'Wizards', que continuaba esta épica de fantasía poniendo el foco en un antiguo aprendiz de Merlín. El colofón a la saga llegó con la película 'Trollhunters: El despertar de los titanes', que unía a todos los héroes en una última batalla que se había tirado 5 años fraguándose poco a poco a través de las series.

Sin duda 'Cuentos de Arcadia' es una de las producciones animadas más especiales de Netflix, además de ser el último trabajo del tristemente fallecido Anton Yelchin. Y, como parte de la guillotina de Netflix para el año que viene, dejará la plataforma en julio de 2027.

Se estima que más de 80 títulos considerados "Originales de Netflix" dejarán el servicio de streaming en 2027, incluyendo también algunas de sus primeras series más icónicas como 'The Get Down', 'Bloodline' o 'Alias Grace'. También tendremos que decir adiós a 'What Did Jack Do?', el corto de David Lynch, 'La cocinera de Castamar' o 'La voz de tu corazón'.

Respecto a 'Trollhunters' y 'Cuentos de Arcadia', hay que tener en cuenta de que se trata de una co-producción de DreamWorks. Tras diez años en Netflix, es muy posible que la licencia haya expirado y esté pendiente de renovación, o que quizás DreamWorks busca recuperarla y la trilogía termine en SkyShowtime u otro servicio de streaming. Esperemos que así sea el caso y no termine desapareciendo por completo como She-Ra.

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