Pasamos la resaca de la huelga general entre agentes de la CIA, atracadores de bancos y Johnny Depp

Una semana más, 'La bola negra' continúa tirando del carro de una taquilla española que ha crecido ligeramente respecto al fin de semana anterior, con 4,65 millones de euros recaudados gracias, en parte, a la irrupción de 'El gato con sombrero' y 'Ruega por nosotras' en el Top 3 con lo más visto y, en última instancia, gracias al fenómeno del K-Pop, que ah rascado una cuarta posición con 0,42 millones de euros amasados a través de la película concierto de los Stray Kids.

La cinta animada ha apretado las tuercas a los Javis con 0,71 millones de euros, abriendo una brecha considerable con su inmediata perseguidora, que volvió a demostrar el poderío del cine español y de Daniel Monzón con 0,46 millones de euros en el bolsillo. 'En el corazón de la bestia', por su parte, se aferra con fuerza al Top 5 tras un mes en cartel con un cuarto de millón de euros más en sus arcas.

‘POSICIÓN PELÍCULA TAQUILLA RECAUDACIÓN TOTAL SEMANAS PUESTO ANTERIOR 1 LA BOLA NEGRA 979.147 € 38.506.770 € 7 1 2 EL GATO CON SOMBRERO 713.283 € 802.102 € 1 — 3 RUEGA POR NOSOTRAS 462.011 € 472.216 € 1 — 4 STRAY KIDS WORLD TOUR 422.074 € 422.074 € 1 — 5 EN EL CORAZÓN DE LA BESTIA 255.484 € 7.236.805 € 4 4

Los estrenos del viernes 13 de noviembre de 2026

Con el comprensible agotamiento de 'La bola negra' tras casi dos meses en salas de cine, queda por ver si algunas de las novedades que llegan este viernes 13 será capaz de arrebatar el número 1 al fenómeno de masas made in Spain. Opciones de gran nivel, desde luego, no faltan, y llegan encabezadas por 'Wild Horse Nine', el último trabajo de un Martin McDonagh que, aliado con dos titanes como Sam Rockwell y John Malkovich, vuelve a demostrar su dominio para moldear personajes únicos y tonos tragicómicos capaces de encoger el corazón y hacer estallar en carcajadas.

Los amantes del cine de acción pueden celebrar el regreso de David Leitch, uno de los padres de John Wick, con 'Cómo robar un banco'. Nicholas Hoult Zoë Kravitz, Anna Sawai y Pete Davidson encabezan el reparto de un thriller de atracos cargado de acción y con ese tono de comedia macarra marca de la casa que promete un par de horas de entretenimiento de calidad alineado con lo visto en títulos como 'Bullet Train'.

En una nueva muestra de que la cultura de la cancelación son los padres, Johnny Depp vuelve a la carga bajo el ala de una compañía como Skydance Productions —cero sorpresa por aquí— y bajo las órdenes de Ti West en 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad', una nueva adaptación del clásico literario de Charles Dickens 'Cuento de Navidad' que también cuenta con Rupert Grin y Daisy Ridley entre su elenco.

Quienes tengan un especial apetito por el terror podrán echar el guante al nuevo trabajo de la scream queen Maika Monroe, que protagoniza una 'Victorian Psycho' que llega a nuestros cines con un cóctel de géneros en clave decimonónica de lo más apetecible. Una apuesta radicalmente opuesta a la de 'La violinista', el celebrado filme de acción de Singapur ambientado en la II Guerra Mundial, multipremiado en festivales como Annecy, donde se llevó el galardón al mejor largometraje de la edición.

Además, Matthew McConaughey vuelve a la carga junto a Kurt Russell en el thriller rural 'Los rivales de Amziah King', el cine español hace doblete con el drama 'El niño' y la comedia '¿Me entiendes o te lo explico?', y 'Whashington. El origen de un líder' aterriza en nuestras salas con sus dosis de IA Slop.

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Rumore Rumore

"Si lo entiendes, genial". —Andy Serkis

Hay que reconocer que debe ser agotador intentar profetizar cuando los que escuchan no están muy por la labor. Esto es lo que le ha ocurrido a Andy Serkis, quien, durante una larga temporada, intentó evangelizar a las masas defendiendo las bondades de la captura de movimiento y los personajes creados a través de la magia del CGI tras dar vida a iconos como Caesar de la última trilogía de 'El planeta de los simios', el líder supremo Snoke de 'El despertar de la fuerza' y 'Los últimos Jedi'. Finalmente, Serkis asegura que se ha "calmado" y que solo piensa que si entiendes que "interpretaciones como la de Gollum son obra de un actor", genial. Si no, a otra cosa. Y es que no estamos aquí para intentar educar a nadie.

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