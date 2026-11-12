"La lectura del guion fue terrible": Quentin Tarantino despidió a Isabelle Huppert y Mélanie Laurent de 'Malditos Bastardos', y explica por qué la última regresó a su película

Conseguir un papel en una película de Quentin Tarantino no garantiza tenerlo hasta el final. El director estadounidense ha recuperado dos episodios poco conocidos de la preproducción de 'Malditos bastardos', cuando decidió prescindir de Mélanie Laurent e Isabelle Huppert por motivos muy diferentes. Una historia de despidos, segundas oportunidades y decisiones tomadas sin demasiados miramientos que ahora sale a la luz en un nuevo libro sobre la película.

Las anécdotas aparecen en 'The Making of Quentin Tarantino's Inglourious Basterds', escrito por Jay Glennie, donde el director repasa con todo lujo de detalles cómo se construyó la película, según recoge People. Uno de los momentos más llamativos tuvo como protagonista a Laurent, que finalmente interpretó a Shosanna Dreyfus, la joven francesa que busca vengarse del oficial nazi responsable del asesinato de su familia.

Sin embargo, conseguir el papel no fue precisamente un camino de rosas. Según recuerda Tarantino, la actriz tuvo una actuación muy decepcionante durante la lectura colectiva del guion, una cita que considera especialmente importante dentro de su proceso creativo. "La lectura del guion de Mélanie Laurent fue terrible. Ni siquiera fue lo suficientemente buena como para ser terrible. Así que la despedí", explica el cineasta.

Para Tarantino, ese primer encuentro con todo el reparto es uno de los momentos más emocionantes de la preparación de una película. Es cuando puede empezar a imaginar cómo funcionarán las escenas más allá de lo que ha escrito sobre el papel. Por eso, el resultado de Laurent le llevó a tomar una decisión drástica.

Pero la historia no terminó ahí. Días después, la actriz llamó al director para pedirle otra oportunidad. Le explicó que no se encontraba bien durante aquella lectura y que estaba dispuesta a regresar a Alemania por su cuenta, alojarse en un hotel y volver a interpretar el papel. Su insistencia convenció a Tarantino, que aceptó empezar de cero con ella, aunque puso una condición: tendría que someterse a tres días de ensayos.

'Malditos bastardos'

El resultado debió de ser muy diferente, porque Laurent recuperó el personaje y terminó firmando una de las interpretaciones más reconocidas de su carrera. El propio director quiso dejar claro que no guarda ningún reproche hacia ella. "Quiero que quede constancia de algo: adoro a Mélanie. Es mi Shosanna y realizó un trabajo maravilloso", afirma.

Isabelle Huppert ni siquiera acudió

Menos suerte tuvo Isabelle Huppert. La actriz francesa estaba prevista para interpretar a Madame Ada Mimieux, la mujer que da cobijo a Shosanna en París. Sin embargo, no acudió a la lectura colectiva y Tarantino decidió prescindir de ella. El personaje pasó entonces a manos de Maggie Cheung, conocida también por su participación en 'Deseando amar'.

El director reconoce que existían problemas con el contrato de Huppert y que las negociaciones se estaban alargando. Su ausencia en aquella cita terminó por decantar la balanza. "Si estás contratado y no apareces en esa mesa, ¡no te debo absolutamente nada! Puedo despedirte", sentencia.

Curiosamente, las escenas de Madame Ada Mimieux acabaron desapareciendo del montaje definitivo. Tarantino consideró que explicaban demasiadas cosas y que no era necesario detallar cómo Shosanna había conseguido hacerse con el cine. Bastaba con un salto temporal de cuatro años y una explicación sobre la herencia de su tía.

'Malditos bastardos' se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes de mayo de 2009 y consiguió el premio al mejor actor para Christoph Waltz. Meses después llegó a los cines y terminó recaudando 321 millones de dólares en todo el mundo.

Más allá de estas dos historias, Tarantino resume su particular filosofía a la hora de construir un reparto con una contundencia que no deja demasiado espacio para las dudas: "No tengo ningún compromiso moral cuando se trata de dar papeles a los actores. Tienen que ser los adecuados para el mundo que he creado. A quien le debo algo es a mi película: tengo que encontrar a los mejores actores posibles. Punto".

Una declaración que explica bastante bien por qué, en el universo de Tarantino, ni siquiera tener un papel prácticamente asegurado garantiza llegar hasta el final.

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