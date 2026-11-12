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Jamie Dornan confiesa su emoción al conseguir el papel de Aragorn en 'El Señor de los Anillos: La caza de Gollum': "De verdad que lloré"

El actor reconoce que interpretar al legendario montaraz fue un sueño cumplido y asegura que el rodaje de la nueva película ha sido una experiencia increíble.

Jamie Dornan es Aragorn en 'El Señor de los Anillos: La caza de Gollum'
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Víctor Mopez

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Víctor Mopez

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Periodista e historiador de formación y cinéfilo por vocación. Mi relación con el cine empezó muy pronto, entre visitas al videoclub y cintas VHS con las que fui descubriendo los grandes clásicos de Disney. Desde entonces, sigo convencido de que el Séptimo Arte no solo entretiene: también tiene la capacidad de emocionarnos, hacernos pensar y cambiar nuestra forma de mirar el mundo.

El cine español ocupa un lugar especial entre mis preferencias y las historias LGTBIQ+ son una de mis grandes debilidades, aunque nunca le hago ascos a un buen viaje por cualquier género: terror, comedia romántica, drama de los que exigen pañuelo, musicales, animación o superhéroes. Si hay una película que podría ver una y otra vez, esa es 'Titanic'.

Pero, si hay un formato que realmente me tiene enganchado, es el de las series. Puedo pasar horas hablando de ellas y, probablemente, tenga alguna respuesta para casi cualquier pregunta que se te ocurra. Y sí, "se estaban tomando un descanso".

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Hay papeles que trascienden lo profesional y se convierten en auténticos sueños cumplidos. Para Jamie Dornan, convertirse en Aragorn en 'El Señor de los Anillos: La caza de Gollum' ha sido precisamente eso. El actor no ha ocultado la emoción que sintió al recibir la propuesta y ha reconocido que llegó a llorar cuando supo que interpretaría a uno de los personajes más emblemáticos de la Tierra Media.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Dornan ha reconocido que no pudo contener las lágrimas cuando supo que había sido elegido para interpretar al heredero de Isildur. "Lloré. De verdad que lloré", ha confesado al recordar aquel momento. Una reacción que refleja la dimensión que tiene este proyecto para el intérprete, consciente de la responsabilidad que supone incorporarse a un universo con tantos seguidores.

"Es como un sueño. Un sueño absoluto y un honor entrar en ese mundo de cualquier manera, y mucho más interpretar a un personaje tan importante, tan admirado y al que todos queremos", ha explicado. También tuvo palabras de reconocimiento para Viggo Mortensen, cuya interpretación marcó la trilogía original dirigida por Peter Jackson.

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De hecho, Dornan ya había abordado anteriormente la presión de asumir semejante papel y dejó claro que no pretende competir con su predecesor ni superar su trabajo. "Para mí, Aragorn siempre será Viggo", aseguró. Además, calificó su interpretación como una de sus favoritas de todos los tiempos y reconoció sentirse honrado por intentar recuperar parte de la energía que Mortensen aportó al personaje.

Fin del rodaje

Más allá de las expectativas, el actor también ha compartido sus primeras impresiones sobre la producción. Dornan ya ha terminado el rodaje y describe la experiencia como extraordinaria. "Me siento increíblemente honrado y lo he pasado fenomenal. Ha sido una experiencia increíble", ha señalado.

Gollum en 'El Señor de los Anillos' Gollum en 'El Señor de los Anillos'

Ahora queda por comprobar cómo reciben los espectadores esta nueva historia. El propio intérprete es consciente del cariño que despierta la franquicia y espera estar a la altura: "Espero que la gente dé la bienvenida a nuestra historia dentro de ese mundo, porque hay muchísimas personas que se preocupan por él. Pero sí, esperemos haber hecho un buen trabajo".

Dirigida por Andy Serkis, quien vuelve a ponerse al frente de la historia después de interpretar a Gollum mediante captura de movimiento en la trilogía original, papel que retoma en esta, la película llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

El reparto también contará con los regresos de Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como el rey Thranduil. A ellos se suman Kate Winslet, que interpretará a Marigol, Leo Woodall como Halvard y Anya Taylor-Joy, cuyo personaje será una elfa.

Por ahora, Dornan parece tener claro que no se trata de sustituir el recuerdo de Mortensen, sino de aportar su propia mirada a un personaje que ya forma parte de la historia del cine.

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