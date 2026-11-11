'Los Vigilantes de la Playa' se estrenó con otro nombre en España, pero solo para aquellos que picaron al comprarla en VHS

El 22 de junio de 1991, Jordi Battle Caminal escribía en El País sobre una emisión de TVE 1 a las 16.00 de ese día, "No es una película de cine, sino el capítulo piloto de una serie que en breve empezará a emitir TVE, protagonizada por jóvenes vigilantes de playas californianas. De muy limitado interés". Fue la primera vez que en España escuchamos hablar de 'Los vigilantes de la playa', que después se convertiría en un mito de los veranos entre carreras a cámara lenta, trajes apretados y tramas repetitivas. Sin embargo, no todo el mundo la conoció así.

Los guardianes del vídeo

Después de que 'Los vigilantes de la playa' iniciara sus emisiones en TVE con su capítulo piloto, que en Estados Unidos se emitió en 1989 y duraba sus buenos 100 minutos, la serie empezó a emitirse regularmente a partir de la semana siguiente, los miércoles a las 19.30. Sin embargo, justo antes de su emisión, en otra época donde las propiedades intelectuales no estaban controladas en absoluto, Continental Video lanzó el piloto en VHS haciéndolo pasar por película... con el título de 'Baywatch: Los guardianes de la bahía'.

Tristemente, no hay en Internet ningún extracto del VHS en el que los personajes hablen (sí hay un tráiler, que os adjunto, donde la voz en off pronuncia el título alternativo), pero no es descabellado pensar que, como se solía hacer en la época, Continental utilizara otro doblaje distinto al de TVE, ya que quería vender este piloto como película independiente. El tiempo olvidó el VHS, que actualmente puede encontrarse de segunda mano a unos 60 euros, aunque nadie te asegura que se vea: la propia caja anunciaba que la fecha de caducidad de la cinta era el 30 de junio de 1994.

Si estás leyéndonos desde Latinoamérica es posible que no entiendas el revuelo, porque 'Los guardianes de la bahía' fue el título que se puso a la adaptación latina. Al final, 'Los vigilantes de la playa' terminó varando en Antena 3, donde se repitió una y otra vez, hasta su final en 2001, cuando incluso el intrépido Mitch Bucchanon ya había muerto tras una explosión, con un David Hasselhoff dispuesto a lo que fuera por dejar la serie de una vez por todas. No os preocupéis: el personaje se puso mejor de lo de morirse y pudo asistir a la reunión que hicieron dos años después, aunque con amnesia. Pero esa es otra descabellada historia.

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