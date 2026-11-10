La serie que sustituye a 'Stranger Things', basada en la obra de Stephen King, continúa: la segunda temporada ya está disponible

La finalización de 'Stranger Things' dejó huérfanos a millones de amantes de las series de televisión que todavía buscan alguna serie que pueda llenar ese vacío. Es cierto que Netflix anunció hace poco un spin-off para 2028, Sin embargo, la mejor alternativa actual está disponible en MGM+ y acaba de estrenar su segunda temporada. Me refiero a 'El instituto'.

Basada en la novela homónima de Stephen King, 'El instituto' cuenta la historia de Luke, un chaval de 12 años que es secuestrado en plena noche y trasladado a un instituto en el que unos científicos despiadados intentan extraer los poderes psíquicos de varios años.

Todos los detalles sobre 'El instituto'

Ben Barnes, Mary-Louise Parker y Joe Freeman se mantienen al frente del reparto de 'El instituto' en su segunda temporada, pero conviene destacar un fichaje de lo más llamativo: Alfie Allen, el inolvidable Theon de 'Juego de Tronos', se une a la serie para dar vida a Nolan Reeves, un millonario bastante particular que ha de ayudar al instituto a encontrar a los niños.

La primera entrega de 'El instituto' se lanzó en verano de 2025 y tuvo el suficiente éxito para que MGM+ la renovase por una temporada 2 que se ha estrenado este 8 de noviembre de 2026. Por el momento sólo hay disponible un episodio, pero irá lanzándose uno nuevo cada semana hasta llegar a su final el próximo 20 de diciembre, fecha en la que llegarán los dos últimos episodios.

Una de las particularidades de la temporada 2 es que ya vuela libre con respecto al libro original de King, que se convirtió en todo un best seller en 2019. El motivo es que básicamente ya no le quedaba más historia que contar, por lo que no les quedaba otra a sus responsables si querían poder seguir adelante con ella.

Imagino que habrá quien piense que no le merece la pena probar con 'El instituto' al estar en MGM+, servicio de streaming por el que hay que pagar una cantidad adicional en Prime Video. Sin embargo, ahora mismo podéis ver el primer episodio de la serie sin coste adicional a través del servicio de Amazon. Una buena forma de comprobar si es o no para vosotros.

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