A Stephen King le encanta esta serie alemana de Netflix: es una auténtica obra maestra

Parece que Stephen King solo hace dos cosas: escribir un puñado de libros al año y ver la tele. Lo de dormir lo pondremos en duda pero el caso es que cuando el maestro del terror habla y recomienda hay que, al menos, escucharle. Y de entre todo lo que le gusta toca destacar una serie alemana que le fascinó. Y no solo a él, sino a gran parte del público y crítica.

«Es oscura y compleja y, bueno, muy alemana. Una serie espectacular», elogió Stephen King a través de sus redes sociales. Y es que el escritor detrás de obras como 'El resplandor' o 'Carrie' no disimuló su entusiasmo con una serie que bien podría haber salido de su (laberíntica) mente: 'Dark'.

Stanger Germans

Emitida entre 2017 y 2020, 'Dark' tiene el honor de ser la primera serie alemana de Netflix y, de hecho, ese año fue en el que empezó a coger velocidad a la hora de hacer series en lengua no inglesa. Pocos meses antes, por ejemplo, debutó la primera serie española de la plataforma, 'Las chicas del cable'.

Eso sí, vaya debut de Alemania en el panorama global que ofrece Netflix, ya que nos encontramos con una fantástica serie de misterio y ciencia ficción que, si bien recordaba un poco a 'Stranger Things' al comienzo, pronto empezó a desplegar sus hilos en una red inmensa entretejida entre pasado y presente en lo que se investigaba una serie de desapariciones de niños.

Los creadores Baran bo Odar y Jantje Friese no cedían ni un milímetro y en una época en la que lo de ver las series con el móvil en la mano empezaba ya a ser la norma, 'Dark' te obligaba no solo a dejar de mirar la segunda pantalla, sino a prácticamente coger un bolígrafo y papel para aclarar un poco el complejo mundo de personajes que presentaban.

Así lo comentaba nuestro editor Mikel Zorrilla en su crítica inicial:

«No le queda otra que jugar a ser críptico en determinados frentes para mantener el misterio, pero lo hace sin detenerse nunca en exceso en nada. Puede que haya alguna escena que a priori pueda dar la sensación de estar deleitándose en la rareza de la situación a través de ciertas revelaciones visuales con una fuerza innegable, pero no dejan de ser nuevas pistas que ir añadiendo a un puzzle que aún es bastante complicado para intentar resolverlo.»

Una apuesta que, desde luego, convenció a público y crítica: un 95 % en RottenTomatoes; un 8,7 en IMDb, con todos los episodios superando el 8; y en Espinof fue una serie constante en los tops anuales. Una auténtica joya a redescubrir.

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