Levon Hawke da el salto en Hollywood. El hijo de Ethan Hawke y Uma Thurman debutará junto a Anthony Hopkins de protagonista en la gran pantalla

Del matrimonio que mantuvieron Ethan Hawke y Uma Thurman durante siete años nacieron dos hijos. Su hija mayor, Maya, de 28 años, hoy ya no necesita demasiadas presentaciones a estas alturas. Pero, ¿conocías a Levon Hawke? El hijo menor de la pareja lleva un tiempo abriéndose paso en la profesión familiar, pero no será hasta esta próxima temporada que su nombre te empezar a sonar algo más. Y es el que el actor de 24 años ha sido fichado para su primer papel protagonista junto a Anthony Hopkins.
Lo hará en 'Twenty-Seven', un drama escrito y dirigido por Gregory Caruso en el que hará de un aspirante a guionista de 27 años con trastorno obsesivo-compulsivo que entabla una relación de mentoría con un profesor de teatro y antiguo actor de televisión de 80 años, quien también lucha contra la enfermedad de Parkinson. "En esencia, 'Twenty-Seven' trata sobre la incertidumbre de hacerse mayor, la sensación de estar atrapado entre el lugar donde estás y donde quieres estar, y las personas que te ayudan a encontrar tu camino", relata Caruso sobre el film en declaraciones a Variety.
Qué ha hecho Levon Hawke hasta ahora
Levon Hawke, insisto, lleva ya varios años actuando. Así, lo hemos visto en papeles secundarios en 'Blink Twice', 'Marty Supreme', 'The Thicket', 'Wildcat' (dirigida por su padre y protagonizada por su hermana) y, próximamente, 'Peaked'. También se ha dejado caer en televisión por 'The Crowded Room', y ha sido confirmado para la segunda temporada de 'Mr. & Mrs. Smith', pero será ahora cuando tenga oportunidad de demostrar si está listo para hacerse un nombre como sus padres y hermana.
Es posible que tenga que enfrentarse a la etiqueta de ser un nuevo nepo baby en Hollywood, un tema que su hermana Maya ya ha abordado públicamente. Consciente de su "suerte" por venir de un entorno privilegiado, la actriz ha llegado a afirmar que no hay nada escandaloso en recibir burlas o críticas por ello, una postura de aceptación que probablemente comparta Levon ahora que asume mayor visibilidad. Pero como dijo Stallone hace unos días hablando de su hija, les corresponde a ellos aprovecharlo.
Imagen | Vía Instagram
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