Ha fallecido Sebastián Lelio, pero siempre lo recordaremos por esta magnífica película que sorprendió ganando el Óscar

De una manera completamente inesperada recibimos la noticia de que Sebastián Lelio, cineasta chileno que había sido uno de los nombres emergentes de las últimas e interesantes olas latinoamericanas, había fallecido a los 52 años. Se perdía así una de las voces más exquisitas y sensibles del cine reciente.

Pocos habían hecho tanto como Lelio por presentar a las mujeres que suelen estar invisibilizadas en el cine, y cuyos deseos y voluntades no son representadas casi nunca. El chileno hizo una espléndida carrera conectando con estas mujeres, y yendo un paso más allá representando a las más marginalizadas como en el caso de ‘Una mujer fantástica’.

Una fantasía real

Protagonizada por Daniela Vega, esta película fue todo un hito para la representación de la realidad transgénero además de para la carrera de Lelio. Su aclamación internacional se tradujo en un triunfo en los Premios Oscars en la categoría de mejor cinta de habla no inglesa, y hoy se puede encontrar en streaming gratis en RTVE Play, además de en las suscripciones de Filmin y de SkyShowtime.

Marina esperaba poder formar su futuro con Orlando, un hombre dos décadas mayor que ella pero profundamente enamorado. Sin embargo, estando de fiesta Orlando empieza a encontrarse mal y muere antes de llegar al hospital. Marina tiene entonces que lidiar no sólo con esta perdida sino poder estar presente en el duelo a pesar del recelo de la familia de su amor, que desaprobaba su relación con una mujer trans.

Lelio establece los conflictos de mentalidad y hasta de clase surgidos a raíz de la tragedia, aunque no circunscribe la existencia de Daniela a su identidad. En su lugar, ofrece un montón de circunstancias para existir y sentir sobre otros elementos de su vida, incluyendo su terrible pérdida que tiene que lamentar en solitario.

‘Una mujer fantástica’ y una vida a reflejar

Esta capacidad de incrementar la dimensión del personaje es lo que ha caracterizado el buen cine del chileno, capaz de estudiar las vidas de las mujeres que seguía en ambientes de bastante represión e incomprensión. Todo con la adecuada sensibilidad y empatía que merecen y no reciben a menudo en sus historias.

No deja por ello de distraerse de cuales son los conflictos centrales de ‘Una mujer fantástica’. Lelio puede mostrárnoslos si seguir la linealidad de un argumento o una progresión directa, sino zigzageando por instantes que nos invitan a estar un tiempo valioso con un personaje realmente interesante. Es un gran talento que ahora hemos perdido.

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