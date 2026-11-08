Arturo Valls, sobre el éxito de 'La bola negra': "Es un acontecimiento lo que está inspirando a la gente a ponerse a crear"

El liderazgo de 'La bola negra' en la taquilla española ha sido indiscutible durante varias semanas, pero tampoco habría sido tan raro que este fin de semana hubiese perdido la primera posición en beneficio de 'El gato con sombrero', la nueva película de animación de Warner. En el doblaje español de la misma participan tanto Arturo Valls como Dani Martínez, a quienes hemos tenido la oportunidad de entrevistar en Espinof.

Dentro de poco compartiremos con vosotros la entrevista íntegra, pero antes hemos querido daros un pequeño adelanto con la opinión de ambos sobre la aclamada película de Los Javis, pues aproveché esa curiosa circunstancia para preguntarles sobre 'La bola negra'.

"Seguro que se van a venir con una estatuilla dorada"

Por su parte, Valls destacó que "es una maravilla que gente joven esté interesándose por estos asuntos y que esté yendo en masa al cine. Solo por eso, al margen ya de las virtudes que tiene la peli, es un acontecimiento lo que está inspirando a la gente a ponerse a crear, a escribir... la gente que está conociendo las cosas que reivindica la peli, eso me parece un acontecimiento. Y seguro que se van a venir con una estatuilla dorada y que eso sea un colofón increíble para esta obra magna".

Un gran elogio para una película que está haciendo historia, pues ya es la película más vista del año en los cines españoles, siendo además la tercera película española más taquillera de todos los tiempos en las salas de nuestro país. Y todo eso manteniéndose todavía en lo más alto de top.

"Me pareció una maravilla. Me pareció increíble. O sea, tiene cosas magistrales, pero magistrales. Yo, cuando entrevisté a los Javis en 'Martínez y Hermanos', que venían con 'La Mesías', ya me contaban cosas de su manera de dirigir y hacer, que decía, pero estos van por otro carril en muchas cosas, y ahí se ve. Y luego me sorprendió mucho Guitarricadelafuente, o sea, está absolutamente soberbio", apunta Martínez, quien concluye su defensa de 'La bola negra' con las siguientes palabras:

Todo lo que transmite con una mirada, sin un gesto. Me ha encantado y todo lo que le está viniendo a 'La bola negra' y a los Javis, vamos, más que merecido.

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