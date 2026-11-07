'La bola negra' y su enigmático final: Los Javis explican qué significa la nieve y su conexión con Lorca

Hay finales que no buscan ofrecer respuestas cerradas, sino dejar que el espectador encuentre su propia interpretación. Es el caso de 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que reserva para sus últimos minutos una de las secuencias más poéticas y enigmáticas de su metraje. Una escena protagonizada por la nieve y los esquiadores que, lejos de ser un simple recurso visual, conecta directamente con el universo literario de Federico García Lorca.

La película, escrita por Los Javis junto a Alberto Conejero y dirigida por Calvo y Ambrossi, parte de las cuatro páginas que Lorca llegó a escribir para una obra inacabada que nunca pudo desarrollar. A partir de ese material y de 'La piedra oscura', de Conejero, los cineastas construyen un relato que mezcla realidad y ficción para explorar cuestiones como el deseo, el rechazo, el miedo y las dificultades para aceptar la propia identidad.

El desenlace lleva todos esos temas a un terreno mucho más simbólico. Después de la explosión en el Casino de Granada, en la que Carlos muere tras negar su homosexualidad, la película abandona el registro más realista para introducir una secuencia ambientada en un paisaje nevado. La imagen rompe con lo visto hasta entonces y convierte la nieve en un elemento fundamental para comprender el sentido de la historia.

Los propios directores ofrecieron algunas claves durante el estreno mundial de la película en el Festival de Cannes. Javier Calvo explicó que la decisión de terminar precisamente con la nieve estaba tomada desde las primeras fases del proyecto y que su presencia responde directamente a la influencia de Lorca.

"En la obra de Lorca, la nieve, como la luna o la plata, siempre está ligada a la muerte", señaló el cineasta. También recordó que el dramaturgo introducía elementos de naturaleza casi sobrenatural en sus textos, convirtiéndolos prácticamente en personajes que atravesaban la historia.

Sierra Nevada, escena de la nieve en 'La bola negra'

La elección de Sierra Nevada tampoco es casual. Al transcurrir parte de la película en Granada, la cordillera se convirtió en el escenario natural para dar forma a esa presencia. En lugar de mostrarla solo como una figura física, Los Javis optaron por representarla también mediante una voz que resuena entre las montañas y parece envolverlo todo.

Símbolo de aceptación y consuelo

Hay otra obra de Lorca que resulta especialmente importante para entender el desenlace: 'Así que pasen cinco años'. Calvo explicó que esta pieza, centrada en el tiempo y en los sentimientos que no llegan a asumirse, también influyó en la construcción de 'La bola negra'.

El director relacionó esa idea con los numerosos relojes que aparecen en la parte de la película ambientada en Granada y con una de las frases más significativas del desenlace: "Solo existe la nieve". Una afirmación que adquiere sentido cuando se entiende que el tiempo no se detiene, las apariencias terminan cayendo y la vida sigue avanzando.

"Porque el tiempo sigue avanzando, las apariencias se resquebrajan, el metal se oxida y la vida continúa su curso", explicó Calvo. De esta manera, la secuencia conecta la tragedia de Carlos con una reflexión más amplia sobre las oportunidades perdidas y el miedo a mostrarse tal y como uno es.

Javier Ambrossi, por su parte, aporta una lectura más emocional. Para el cineasta, el recorrido visual desde la bola negra hasta la nieve blanca representa una transformación simbólica que atraviesa toda la película.

"Visualmente, me gustaba mucho la idea de empezar con una bola negra, que simboliza el rechazo, y terminar con la nieve inmaculada", explicó. La oposición entre ambos elementos resume el viaje de una historia marcada por el dolor, la negación y la búsqueda de aceptación.

Carlos (Milo Quifes) en la nieve en 'La bola negra'

Pero hay un detalle especialmente revelador: la voz de la nieve pertenece a Mona Martínez, la misma actriz que, en la escena del bar, le dice a Carlos que es la madre a la que mataron a su hijo. Los directores modificaron ligeramente su voz para convertirla en una presencia distinta, aunque conectada emocionalmente con aquel momento.

Ambrossi describió la nieve como una figura materna que busca a su hijo. Una imagen que transforma el desenlace en algo más que una representación de la muerte y le otorga una dimensión reconfortante.

Calvo resumió esa intención con una última reflexión: "Tenías miedo de ser tú mismo, pero ahora todo está bien. Tranquilo. Todo está bien". Así, el final de 'La bola negra' no borra el sufrimiento de sus personajes, pero sí propone una suerte de reconciliación poética con aquello que durante tanto tiempo no pudieron aceptar.

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