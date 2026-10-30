Javier Calvo: "A la gente le llama la atención que 'La bola negra' se haya podido hacer con 15 millones de euros, pero se ha podido hacer porque tiene dos directores"

Ha pasado cinco semanas desde el estreno de 'La bola negra' y el drama sigue triunfando en cartelera camino de los 35 millones de euros, lo que nos permite afirmar con total rotundidad que será una de las películas más rentables de los últimos años de producción nacional gracias a un presupuesto de menos de 15 millones de euros. Grande para un film hecho en España, pero muy ajustado viendo su ambición. ¿Cómo ha sido posible? Sus directores han querido explicarlo en una entrevista.

"A la gente le llama mucho la atención que una película como 'La bola negra' se haya hecho con menos de 15 millones de euros. Pero claro, es que la han podido hacer dos personas", comenta Javier Calvo a los micrófonos de CNN en Español. "Yo creo que el presupuesto se multiplica porque una persona sola no podría hacer lo que nosotros hemos hecho. Se multiplica porque somos dos, cada uno pudiéndonos ocupar sin descanso y de manera muy intensa de algunas cosas y otros de otras", añade.

"Todos los extras de la película los hemos seleccionado uno a uno"

"Todos los extras de la película los hemos seleccionado uno a uno, los miles de extras, porque queríamos un tipo de cara para cada una de las tres tramas. Eso es imposible, un director no puede estar eligiendo miles y miles de extras con vídeos, haciendo castings, es imposible, porque tiene que hacer otras muchas cosas", pone de ejemplo Javier Ambrossi. "Al ser dos, pues a lo mejor hay horas del día que yo me estoy viendo vídeos, y Javi puede estar focalizado en preparar con la dirección de fotografía el día siguiente".

Desde luego, Los Javis saben trabajar juntos, es lo que llevan haciendo ya bastantes años con éxito en cine y televisión, y tienen confianza mutua para poder repartir tareas sin grandes riesgos de fricciones. Luego, claro está, tenemos otras parejas de directores que no han destacado precisamente por ser rigurosos en el gasto (no os quiero mirar a vosotros, Hermanos Russo), mientras también tenemos casos de directores en solitario que han hecho magia con producciones colosales como 'Godzilla: Minus One'.

'La bola negra' se puede ver en muy pocos cines seleccionados de Estados Unidos, donde también está rindiendo bastante bien, pero su verdadera prueba de fuego a nivel internacional llegará el 2 de diciembre con su estreno fuera de España en Netflix. En territorio nacional, su plataforma de emisión en streaming será Movistar Plus. Mientras tanto puedes sumarte a los 5 millones de espectadores que la han visto en cines.

Imagen | Javier Calvo (vía Instagram)

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