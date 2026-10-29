Travis Knight no ha podido evitar fichar a un nepobaby para 'Wildwood', pero era la mejor decisión que podía haber tomado: "Odia que le cambien el pañal"

Este octubre se ha estrenado 'Wildwood', la nueva película de Travis Knight como director en LAIKA. Una nueva joya de animación stop motion sobre una niña que se adentra en un bosque de fantasía para salvar a su hermano pequeño, y que ha contado con las voces de talentos de la talla de Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett, Jacob Trembley y Peyton Elizabeth Lee, entre muchos otros.

Ahora, para el papel de Mac, el hermanito pequeño de Prue, Travis Knight tenía muy claro a quien fichar.

El talento está en casa

Lo de los nepobabies abriéndose paso en Hollywood está a la orden del día, y el propio Travis Knight lo sabe bien. Él mismo es hijo de Phil Knight, co-fundador de Nike, lo que le ha dado un privilegio único en su carrera como animador y director, y más en un campo tan precario como el stop-motion.

Se puede decir que con 'Wildwood' todo ha quedado en casa. Porque cuando Knight estaba buscando la voz para Mac, el bebé de la película, pero tras darle muchas vueltas al tema sin encontrar al actor adecuado, decidió fichar a su propio hijo para el papel.

"Había una pieza del reparto que no conseguía colocar, que era la voz de Mac, el bebé de la película", admitió Knight en una entrevista reciente. "Y entonces me di cuenta de que... ¡Oye, pero si yo tengo un bebé! ¡Si tengo un bebé en mi propia casa!"

Así es como su hijo Arthur terminó en la película, aunque era tan pequeño que ni siquiera era consciente del papel que iba a jugar. Especialmente porque Arthur no tuvo que ir a ningún estudio, sino que su padre lo seguía por la casa grabando los sonidos que necesitaba para la película.

"Le seguí por todas partes durante cuatro meses, haciendo todos los sonidos posibles que existen. Y hay una cosa, en ese momento cuando oyes al bebé y está gritando porque le va la vida en ello, en esa secuencia... Mi hijo odia que le cambien los pañales", recordó el director. "Cuando mi esposa le estaba cambiando el pañal, le grabé con mi iPhone, gritando, mientras le cambiaban. Eso es lo que se oye en la película, ¡fue muy dramático! Es el tipo de cosas que hacemos para traer esto a la vida".

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