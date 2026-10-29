José Coronado se sincera sobre su patrimonio: "Tengo una hectárea de terreno en Toledo y he podido crear mi propio microhábitat"

José Coronado es uno de los actores más queridos por el público español. Actualmente todavía saborea el éxito de 'El problema final', la miniserie de Netflix basada en una novela de Arturo Pérez-Reverte, pero no se duerme en los laureles y sigue trabajando de forma incansable. Eso sí, relejarse también es importante para él, siendo ahí donde entra en escena la finca que tiene en Toledo.

En concreto, el terreno del protagonista de 'No habrá paz para los malvados' se encuentra en la localidad toledana de Casarrubios del Monte, donde estableció su segunda residencia hace bastante años. Además, el vínculo con este pueblo de menos de 8.000 habitantes. va todavía más allá de eso, pues allí reside su hijo Nicolás, lo que da más fuerza a su posición como lugar de retiro familiar para el actor.

"Si estoy trabajando, prefiero estar metido el asfalto"

Situado a apenas 40 minutos de Madrid, Casarrubios del Monte es también una localidad repleta de historia que delata la importancia que tuvo durante la Edad Media. De hecho, todavía se conserva el palacio de estilo gótico que se empezó a construir en el siglo XV o la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora.

Su cercana posición a Madrid ha provocado además que su población crezca de forma clara durante las últimas décadas, pues en 1981 había censados menos de 1.600 habitantes, mientras que en 2024 esa cifra ya se había disparado por encima de los 7.400.

Coronado ya habló sobre sus lazos con Casarrubios del Monte en una entrevista concedida a ABC, donde confesaba que "hace 25 años que tengo una casa en Toledo y me gusta ir cuando tengo momentos de ocio", eso sí, también reconoce que "si estoy trabajando, prefiero estar metido en el asfalto", y añade lo siguiente:

Me ha permitido ejercer de jardinero. Soy un aficionado pero tuve mis épocas de podas, injertos, cultivar plantitas, bonsáis. Tengo una hectárea de terreno y me he hecho mi propio microhábitat y la verdad es que me meto allí y no veo el paisaje porque estoy rodeado por mis árboles. Planté muchos nada más coger la casa, para protegerme del calor, porque Lorenzo castiga mucho en verano en Castilla-La Mancha. Tengo chopos, magnolios, árboles del paraíso, sauces, eucaliptos...

De hecho, el protagonista de 'Entrevías' se define a sí mismo como "un hombre absolutamente sencillo y normal, a pesar de la profesión en que me muevo", destacando además cómo ha cambiado con el paso del tiempo: "Intento, y nunca mejor dicho, tener los pies en la tierra. Me encanta el trabajo que la vida me ha regalado. Me gusta estar con la familia, los amigos, una chimenea, una tertulia, es lo que más me puede gustar a estas alturas. Cuando tenía veinte años era más guerrero, pero ahora me gusta la tranquilidad".

Todo apunta a que eso se habrá intensificado aún más desde que en 2017 sufrió un infarto de miocardio del que, afortunadamente, se recuperó completamente. Eso le llevó a dejar el tabaco y a disfrutar aún más de estas desconexiones en el mismo pueblo en el que encontró esa paz que todos tantos ansiamos lograr en los momentos alejados de nuestra rutina diaria.

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