José Mota, 61 años: "Fíjate cómo estamos en la sociedad, que nos avergonzamos de verbalizar el amor, pero no nos da vergüenza hablar del odio"

Tras décadas entreteniéndonos como uno de los humoristas más célebres de la televisión española, José Mota ha debutado en la dirección cinematográfica con 'Arriba Tutto', una película con ciertos bagajes nostálgicos y que mira con optimismo al porvenir y la idea de legado.

Y lo hace a través de la historia de la historia de un niño cuya infancia acaba en el momento que su padre, un cómico ambulante, muere. No solo acaba su infancia sino su capacidad del asombro y de ver las cosas buenas, creciendo como un hombre lleno de ira y rencor.

Unos mimbres con los que José Mota construye una película que refleja, totalmente, la filosofía del cómico: lo importante del legado, encontrar alegría en el pasado y, también, el hecho de que el humor puede ser el punto de encuentro de bandos enfrentados.

Odio cotidiano

Para el manchego, en nuestra sociedad es mucho más fácil hablar de odio que de amor. Al menos así lo ha asegurado en una reciente entrevista a La Vanguardia. Recogiendo el testigo de Gila, Mota cree que el humor une a la gente:

«Yo creo en ese pequeño milagro. Y creo que hay tanta hambre de afecto… la gente está hambrienta de que la quieran; lo que pasa es que nos da vergüenza hablar de eso. Fíjate cómo estamos en la sociedad, que nos avergonzamos de verbalizar el amor, pero no nos da vergüenza hablar del odio.»

José Mota, además, se reconoce preocupado por cómo el odio ha canibalizado la conversación actual, infectándolo todo en nuestra realidad:

«Estoy un poco preocupado con la escalada de odio que hay en el mundo. Me preocupa porque el odio es lo único que viaja más rápido que la luz. No soy de los que pierden la esperanza de que la sociedad luego vuelva a resurgir; son ciclos, pero no me mola eso. Cuando veo algunos vídeos que me llegan, con la gente discutiendo y llamándose barbaridades, me da pena.»

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