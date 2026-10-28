Jason Statham, sobre trabajar con Jennifer Lopez: "Ella no podría haber sido una persona más agradable. Era como un rayo de sol"

Aunque debutó tarde como actor, pasado los 30 años de edad, Jason Statham lleva todo el siglo XXI rodando sin descanso, lo que le ha permitido acumular una filmografía que supera los 40 films en la gran pantalla, además de compartir cartel con grandes figuras de Hollywood como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Robert De Niro, Charlize Theron y Jennifer Lopez. De ella es de quien hoy queremos hablar en este artículo.

El británico y la puertorriqueña coincidieron en 'Parker' (2013), un thriller de acción dirigido por Taylor Hackford donde Statham hacía de un ladrón profesional con un estricto código de honor que es traicionado por su propia banda tras un golpe, y la cantante interpretaba a una agente inmobiliaria con problemas económicos que termina viéndose involucrada en sus planes, por lo que ambas estrellas tuvieron que rodar muchas escenas juntas. ¿Cómo fue trabajar con JLo? Así lo recordó en 2018:

"En Hollywood hay muchas reputaciones construidas a base de rumores que se van transmitiendo de una generación a otra. Pero Jennifer no podía estar más lejos de todo eso. Fue una compañera encantadora, cercana y muy fácil de tratar. Trabajar con ella fue una experiencia fantástica. La recuerdo como una persona llena de energía, con una alegría contagiosa y una luz especial. Me encantó compartir rodaje con ella".

"Es un encanto de persona, y tiene mucho talento"

Sus palabras a Men's Journal suenan parecidas a las que pronunció durante la promoción del blockbuster de acción en 2013, en esta ocasión a los micrófonos de la BBC: "En el fondo, más allá de lo que la gente cree saber sobre ella, es simplemente una chica normal. De verdad que lo es. Es un encanto de persona, y tiene mucho talento. Es un placer poder estar cerca de alguien de su nivel". Vamos, que quedó muy contento.

Aunque no volvieron a coincidir en pantalla. Quizás porque sus carreras los llevó por géneros distintos. Mientras Jason Statham continuó agrandando su mito en el cine de acción participando en sagas como Fast & Furious, Los mercenarios y Megalodón, la segunda combinaba su trabajo como cantante con comedias románticas y dramas, si bien también ha hecho incursiones en la acción como 'La madre' (2023) y 'Atlas' (2024).

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