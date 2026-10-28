Tom Hanks recomienda esta miniserie de 5 episodios y la considera "una de las mejores jamás realizadas"

En 2019, HBO estrenó una miniserie de cinco episodios que consiguió dejar una huella imborrable en la historia de la televisión. Y casi siete años después, 'Chernobyl' sigue siendo una de las producciones más impactantes de las últimas décadas, tanto por su recreación de una de las mayores catástrofes nucleares de la historia como por su retrato de las mentiras y la negligencia que agravaron sus consecuencias.

Creada por Craig Mazin, responsable también de la adaptación televisiva de 'The Last of Us', y protagonizada por Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson, la ficción reconstruye el desastre ocurrido en la central nuclear ucraniana el 26 de abril de 1986 y la lucha de quienes intentaron contener sus efectos mientras las autoridades soviéticas trataban de ocultar la verdad. Su crudeza, sus interpretaciones y su capacidad para mantener la tensión a lo largo de sus cinco capítulos le valieron numerosos reconocimientos, incluidos 10 premios Emmy.

Una de las mejores miniseries de la historia

La historia de 'Chernobyl' comienza en la madrugada del 26 de abril de 1986, cuando la explosión de uno de los reactores de la central nuclear liberó una enorme cantidad de material radiactivo. Las consecuencias del accidente se prolongaron durante años y afectaron a miles de personas, pero la tragedia se agravó por la respuesta inicial de las autoridades soviéticas, que intentaron minimizar lo ocurrido y retrasaron la evacuación de la zona.

La ficción sigue a Valery Legasov, un químico interpretado por Jared Harris, y a Boris Shcherbina, un alto cargo del Gobierno al que da vida Stellan Skarsgård, mientras ambos tratan de comprender la magnitud del desastre y encontrar una forma de contenerlo. Al mismo tiempo, trabajadores, equipos de emergencia y voluntarios se enfrentan a una situación que pone en peligro sus propias vidas.

Uno de los grandes aciertos de la producción de HBO es que no se limita a reconstruir el accidente nuclear, sino que también examina cómo la desinformación y el secretismo institucional pueden agravar una catástrofe. A medida que los responsables políticos intentan controlar la versión oficial de los acontecimientos, otros personajes se empeñan en descubrir qué sucedió realmente y advertir de los peligros que todavía amenazan a la población. La serie convierte así un episodio histórico en un relato sobre las consecuencias de anteponer la imagen de un Gobierno a la seguridad de las personas. Su atmósfera opresiva y su atención al detalle contribuyen a transmitir el horror de una tragedia que, desde el primer momento, parece superar cualquier intento de control.

Además, el impacto de 'Chernobyl' fue mucho más allá de las cifras de audiencia y los premios. La miniserie se convirtió en una de las producciones televisivas más destacadas de 2019 por su capacidad para combinar el rigor de la reconstrucción histórica con el suspense de un thriller contribuyó a que su historia llegara a espectadores que quizá no conocían todos los detalles del accidente. También demostró que una ficción de solo cinco episodios podía tener la misma ambición narrativa y visual que muchas producciones de mayor duración. Y para Tom Hanks, que se refirió a ella en 2020, la experiencia fue especialmente memorable.

Durante una rueda de prensa de hace unos años, el actor reflexionó sobre cómo las plataformas de streaming habían cambiado la manera de consumir cine y televisión.

"Hoy en día, por supuesto, con Netflix y todos los servicios de streaming que tenemos, podemos sentarnos en el sofá y ver una película cuando queramos. Si la película es realmente magnífica y cautivadora, uno podría terminar la experiencia pensando: Esa fue una de las mejores películas que he visto en mi vida".

Fue entonces cuando el intérprete mencionó directamente la producción de HBO y dejó clara su admiración por ella.

"Me pasó hace poco con Chernobyl, esa miniserie de cinco episodios. Pensé: Esa ha sido una de las mejores que he visto, y esa misma sensación me la transmiten otras películas".

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