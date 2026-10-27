La película "anti-woke" de 'La Odisea' hecha con IA e impulsada por Elon Musk es destrozada por la crítica: "Es un desastre sin alma"

Nuevo delirio de Elon Musk. La apuesta del multimillonario por una versión "anti-woke" de 'La Odisea' generada con inteligencia artificial no ha comenzado con buen pie. Los primeros siete minutos de esta adaptación, concebida como una alternativa a la película de Christopher Nolan, han provocado una oleada de críticas en redes sociales. Los espectadores cuestionan tanto el resultado visual como la falta de expresividad de sus personajes, mientras algunos califican el proyecto de "desastre sin alma".

El vídeo publicado en X (Twitter), se ha desarrollado con la participación de especialistas en inteligencia artificial de Wonder Studios y bajo la dirección de Dev Walker. Musk había presentado la iniciativa como una versión "históricamente precisa y fiel al arte de Homero", en contraposición a la adaptación de Nolan, cuyas decisiones creativas ha cuestionado públicamente desde que se conocieron algunos detalles del reparto.

El componente "anti-woke" del proyecto forma parte de esa polémica. El magnate tecnológico ha criticado la presencia de Lupita Nyong'o en la película de Nolan, después de que trascendiera su fichaje para interpretar a Helena de Troya. En enero, Musk aseguró que el director "ha perdido su integridad" y, meses después, respaldó a un comentarista conservador que lo calificó de "cobarde". También difundió una teoría según la cual Nolan habría incorporado actores diversos para cumplir los requisitos de inclusión de los Oscar.

Personajes zombies

La recepción inicial de la versión generada con IA dista mucho del entusiasmo que Musk podría esperar. Una de las críticas más contundentes ha llegado desde The Telegraph, cuyo análisis describe las imágenes como una experiencia inquietante por su acabado irregular.

'La Odisea' generada con IA

El medio destaca que "los personajes, con sus ojos vidriosos y sus voces inexpresivas, tienen algo de zombis", además de señalar que Penélope presenta un aspecto diferente en cada escena. El crítico llega a considerar que esta versión de la historia de Troya merece ser "pasada por la espada, reducida a cenizas y enterrada para siempre bajo las arenas del tiempo".

En la red social de Musk, el comentario con más votos positivos en la publicación oficial resume el sentir de buena parte de los espectadores con un contundente: "Joder, esto es una auténtica mierda, tal y como cabía esperar". Otro usuario define el resultado como "un producto sin alma, hecho sin pensar ni nada", mientras que un tercero ironiza con que esta es "la película fallida de 'La Odisea' que Elon predijo".

Las críticas también apuntan a las limitaciones interpretativas de la inteligencia artificial y a la ausencia de un guion sólido. "Por muy bonito que hagas algo visualmente, tiene que haber sustancia", resume otro espectador. Entre los comentarios negativos también hay alguna valoración favorable: un usuario considera el resultado "muy impresionante" y asegura que espera ver nuevos episodios.

Las comparaciones son odiosas

La diferencia de resultados entre ambas propuestas es significativa. 'La Odisea' de Nolan ha recaudado más de 1.780 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en el mayor éxito comercial de su carrera.

Por su parte, el vídeo impulsado por Musk acumulaba 7,5 millones de impresiones el lunes. La cifra debe interpretarse con cautela, ya que una impresión en X puede contabilizarse cuando el contenido aparece en pantalla, aunque el usuario no vea el vídeo completo.

La acogida también refleja la rapidez con la que evoluciona la inteligencia artificial. Unas imágenes que hace un año quizá habrían despertado mayor sorpresa se enfrentan ahora a un público más exigente, que no solo valora el realismo visual, sino también la emoción, la coherencia y la calidad narrativa.

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