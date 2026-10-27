Nathan Fielder es nuestro mejor regalo de Navidad posible: España adelanta el estreno de 'You Can See Everything' frente el clamor popular

Si alguien podía poner patas arriba la taquilla estadounidense con un documental y, de paso, reavivar de la forma más intensa imaginable el debate sobre los retrasos de la distribución cinematográfica internacional respecto a los lanzamientos en origen, ese era nuestro Nathan Fielder. Y es que su largometraje 'You Can See Everything' se ha ganado a pulso la etiqueta como uno de los grandes fenómenos de un 2026 que ya enfrenta su recta final.

Nathan for us

La cinta, estrenada en la friolera de 2.655 salas en el país de las barras y estrellas, ya ha recaudado 45 millones de dólares en cosa de diez días, ha copado infinidad de titulares, y ya está sonando como firme candidata a romper barreras en los Premios de la Academia de Hollywood y optar a estatuillas en las categorías de mejor película —tanto documental como general— e, incluso, en algunas interpretativas.

Como semejante carta de presentación, el retrato de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, firmado a cuatro manos por Fielder y Lance Oppenheim, se ha transformado en uno de los grandes objetos de deseo de los cinéfilos de todos los rincones del planeta, incluyendo una España que, hasta la fecha, tenía marcada su llegada a cines en un lejano mes de febrero. Pero, en un inesperado —o no tanto— giro de los acontecimientos, podemos decir eso de que los milagros existen.

Y es que la gente de Avalon, que se ha hecho con los derechos de distribución de 'You Can See Everything', ha terminado cediendo ante la presión popular y a las notas dignas de psicópata que les han dejado en sus oficinas —que bien podría haber escrito yo, todo sea dicho, aunque no sea el caso—, y nos ha hecho el mejor regalo de Navidad que podríamos imaginar: darnos nuestra ración de Nathan el 25 de diciembre.

¿'Vengadores: Doomsday'? ¿'Dune: Parte Tres'? Minucias. La verdadera estrella de la campaña navideña es nuestro —presunto— divergente favorito y su nueva majadería que promete diluir una vez más los límites entre ficción y realidad y, con suerte, ampliar horizontes para un género documental que sigue estando injustamente sepultado bajo la sombra de la ficción.

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