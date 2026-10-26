"No se habrá acabado hasta entonces". Vincent D'Onofrio rompe su silencio tras la cancelación de 'Daredevil: Born Again'

El chascarrillo popular dentro de la industria televisiva suele ir teledirigido a Netflix y a su gusto por sacar el hacha a pasear con cualquier serie original que se le ponga por delante, independientemente de su funcionamiento, y casos recientes como el de 'The Boroughs', que se quedó hace unos meses sin su segunda tanda de episodios, suponen tan solo una muesca mas sobre el implacable revolver de Ted Sarandos.

No obstante, últimamente Disney+ parece estar haciendo campaña para ser igualmente temida por showrunners, productores y demás equipos técnicos y creativos. Y es que, tras fulminar sin miramientos 'Wonder Man' poco después de renovarla por una segunda temporada, la Casa del Ratón decidió cancelar una 'Daredevil: Born Again' que, sin duda, es una de las mejores producciones catódicas del MCU.

Hasta el rabo, todo es toro

Pero ya sabemos cómo funcionan las cosas en estos universos compartidos que usan a sus personajes como si fuesen cromos en un álbum absurdamente caro, y Vincent D'Onofrio, que da vida a Wilson Fisk en las aventuras del Hombre sin miedo marvelita, ha dejado caer que es posible que volvamos a ver a su temible villano y al resto de personajes de 'Daredevil' en futuras producciones de la factoría de Kevin Feige.

Ha sido en una publicación de X, en la que se hizo eco de varias interpretaciones erróneas de declaraciones pasadas por parte de algunos fans y donde ha asegurado que el auténtico punto de no retorno es el recast del reparto original.

Nunca dije eso. La pregunta que me hicieron en la Comic Con de Londres fue: "¿Cómo nos sentimos ahora que se ha acabado?". Mi respuesta fue que no se habrá acabado hasta que vuelvan a elegir a los actores para nuestros personajes. Y eso aún no se ha hecho. Así que "eso" no se habrá acabado hasta entonces. Da igual si hacemos otro proyecto o no. Eso es lo que se dijo. Por favor, no me cites erróneamente para conseguir visitas en tu plataforma.

Desde un lado mucho más corporativo, Brad Winderbaum, mandamás de Marvel TV, ha explicado a Brandon Davis que el plan original para 'Born Again' desde un principio fue crear un arco de tres temporadas.

El plan siempre fue hacer una tercera temporada, para que la serie culminara en tres. Tal y como lo veíamos, la serie original tiene tres temporadas y Born Again, otras tres. Son como libros de bolsillo, recopilaciones que puedes colocar en tus estanterías.

Así es como lo veíamos: la serie original tiene tres temporadas. Born Again, tres temporadas… y luego nos tomaremos un respiro y decidiremos qué será lo próximo para el personaje.

Sobre si podremos ver culminar la serie en algún momento, Winderbaum ha lanzado un dardo muy claro: menos campañas de salvación y más ver las series desde el minuto uno.

Me sentí parte de la campaña #SaveDaredevil. Ya sabes, es curioso lo de Internet: ya no es lo que era hace tan solo unos años, cuando se podía organizar una campaña y conseguir que se hiciera algo así. Save Daredevil está genial, pero también necesitamos el hashtag Watch Daredevil. Mi mayor baza, y lo digo constantemente, son las cifras reales de audiencia. Eso es lo que busca la gente, de ahí saco mi poder para poder hacer algo o no. Solo quiero que la gente vea la serie.

Además, el ejecutivo abordó el tema de 'Wonder Man', limitándose a poner la excusa que se da al terminar una relación de la manera más rancia posible: "Es complicado".

Luché por ello, no sé qué decir. Es complicado. A veces sientes que eres invencible y que puedes hacer lo que quieras; otras veces, no tienes influencia, y todo depende de las fuerzas del mercado, que apenas entiendo.

Pero, desde el punto de vista creativo, es uno de los mejores equipos con los que he trabajado nunca; me encanta ese reparto, me encanta Destin [Daniel Cretton], me encanta Andrew [Guest]; luché por la serie, todos lo hicimos. Todo el mundo en Marvel quería que saliera adelante. Quizá sea un idiota, pero sigo teniendo la esperanza de que, por algún milagro, haya una forma de hacer algo en el futuro.

¿Veremos a Fisk, Murdock y compañía de nuevo en el MCU? Desgraciadamente, solo el tiempo —y la taquilla de 'Vengadores: Doomsday'— lo dirá.

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