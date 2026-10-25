La razón por la que Brad Pitt estuvo a punto de abandonar 'Leyendas de pasión': "Cuanto más intentaba que se abriera, más se resistía"

Brad Pitt estuvo cerca de quedarse fuera de una de las películas más recordadas de su carrera. El actor, que protagonizó 'Leyendas de pasión' en 1994, llegó a plantearse abandonar el proyecto antes de comenzar el rodaje, según ha desvelado su director, Ed Zwick, en sus memorias 'Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood'.

El cineasta recupera en un extracto los desencuentros que mantuvo con Pitt durante la producción. Una relación marcada por las discusiones, las diferencias sobre cómo debía construirse el personaje de Tristan Ludlow y una tensión que, pese a todo, terminó contribuyendo al resultado de la película.

La incorporación de Pitt tampoco fue la primera opción que se barajó. Según Zwick, Tom Cruise estuvo inicialmente en conversaciones para interpretar a Tristan, pero acabó apartándose del proyecto por sus dudas personales sobre las motivaciones del personaje. Pitt asumió finalmente el papel junto a Anthony Hopkins y Julia Ormond.

Una lectura de guion que encendió las alarmas

Los problemas comenzaron incluso antes de rodar. Tras una lectura conjunta del guion, celebrada pocos días antes de empezar la filmación, el director percibió que Pitt estaba cada vez más incómodo. Horas después, el agente del actor llamó al estudio para comunicar que quería abandonar la película.

"Fue Marshall [Herskovitz, productor] quien tuvo que convencer a Brad para que no se marchara", recuerda Zwick. Aunque el asunto no volvió a plantearse formalmente, aquella reacción anticipó, en su opinión, las tensiones que surgirían durante el trabajo.

Ed Zwick, en el redoja de 'Leyendas de pasión'

El director explica que la ansiedad de Pitt no desapareció con el inicio del rodaje. Una de las principales discrepancias tenía que ver con la manera de expresar las emociones de Tristan. Mientras el actor había crecido rodeado de hombres que contenían sus sentimientos, Zwick consideraba que el núcleo de la novela original residía precisamente en cómo el dolor define una vida.

"Brad se ponía nervioso cada vez que estaba a punto de rodar una escena que exigía mostrar emociones profundas", escribe el cineasta. "Cuanto más intentaba que se abriera, más se resistía. Así que yo seguía insistiendo y Brad se oponía", narra.

Discusiones delante de todo el equipo

Uno de los enfrentamientos más tensos se produjo cuando Zwick decidió darle indicaciones en voz alta delante del equipo. El propio director reconoce que fue una provocación innecesaria y que la reacción de Pitt no se hizo esperar. Ambos terminaron discutiendo mientras el resto del personal abandonaba el lugar.

"Yo le estaba pidiendo que hiciera algo que consideraba equivocado para el personaje o demasiado melodramático para mostrarlo en pantalla", admite Zwick. Con el tiempo, el equipo se acostumbró a sus enfrentamientos. "Odiamos que los padres se peleen", llegó a comentar uno de sus integrantes.

Pese a las broncas, el director insiste en que nunca hubo rencor personal y destaca el compromiso profesional del actor. Sin embargo, las diferencias continuaron incluso después del rodaje: Pitt tampoco quedó satisfecho con el montaje definitivo porque consideraba que se había suavizado la locura de Tristan.

'Leyendas de pasión'

Zwick reconoce que eliminó un único plano de una escena en la que el personaje, delirando de fiebre, gritaba mientras las olas lo golpeaban. "Era un plano que le encantaba y podría haberlo dejado. Debería haberlo hecho. Perdón, Brad", admite.

En sus memorias, el cineasta concluye que la tensión entre un director firme y un actor con personalidad puede desembocar en enfrentamientos, pero también en grandes películas. 'Leyendas de pasión' terminó siendo uno de esos trabajos en los que las diferencias creativas formaron parte de la historia que ocurrió detrás de las cámaras.

En Espinof | "Fue la forma más irresponsable de hacer cine que he visto nunca". Brad Pitt creía que iba a hacer una gran película pero su sueño fue arruinado por el jefe del estudio

En Espinof | Brad Pitt compara su generación con los actores de ahora: "Nosotros éramos un poco más estrictos. No te vendías"