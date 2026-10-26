La película nueva de Netflix número 1 en 52 países. Su último gran éxito es un thriller de supervivencia basado en una increíble historia real

El reinado de 'Animales' en Netflix ha llegado a su final por sorpresa. Y es que nadie contaba con que el largometraje mexicano 'Contra el huracán' fuese a arrasar con tal fuerza que ya he llegado a ser la película más vista de la plataforma, alcanzando además el número 1 en 52 países, tal y como aclara Flixpatrol.

Dirigida por Jorge Michel Grau, 'Contra el huracán' cuenta la historia de Wirpul, que acaba de ser ascendido, y su hermanastro Candi, quienes tienen que hacer frente a algo inesperado en la costa de Acapulco: una tormenta tropical que acaba convirtiéndose de forma inesperada en Otis, un huracán de categoría 5. Para complicarlo todo aún más, los dos se encuentran a bordo de un barco.

Dos historias en una

La película protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer parte de hechos reales, pero mezclando dos historias distintas. En concreto, 'Contra el huracán' se basa en las declaraciones de Marlon Alfonso Valdez y Jonathan Chino sobre sus experiencias como marineros en Acapulco cuando Otis sembró el caos y la destrucción.

Eso sí, ambos vivieron la experiencia en barcos diferentes, algo que en 'Contra el huracán' se ha fundido en una historia única -cambiándose además muchas más cosas-, tirando además de lazos familiares entre los dos personajes principales para elevar aún más la intensidad. Eso sí, tanto Marlon Alfonso Valdez como Jonathan Chino trabajaron como asesores en la película, e incluso tienen una breve aparición.

El éxito de 'Contra el huracán' es sencillamente incuestionable, pero parece que no está gustando demasiado, pues en IMDb se tiene que conformar con una nota media de 5,1, mientras que en Letterboxd le va un poco mejor al llegar a un 2,78 sobre 5. Tampoco nada espectacular, la verdad.

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