La peor película dirigida por Ben Affleck. Netflix acaba de estrenar un thriller que prometía mucho y acaba dando muy poco

Una queja bastante común entre cierto sector del público es que los thrillers para adultos de presupuesto medio llevan mucho casi desaparecidos de Hollywood. Por supuesto que todavía puede encontrarse alguno, pero antes tenían una importancia fundamental, mientras que ahora es directamente una alegría ver que se estrene alguno.

Pese a que todavía no trascendido su presupuesto, todo en 'Animales' hace pensar en ese tipo de cine, desde la historia que cuenta hasta su reparto. Que además esté también dirigida por Ben Affleck era poco menos que una garantía de que va a merecer la pena. Por desgracia, digo eso porque ha acabado siendo su trabajo menos estimulante tras las cámaras.

Se agota bastante rápido

'Animales' tiene un punto de partida bastante potente. Es cierto que historias de secuestros exigiendo rescates millonarios hemos vista muchas, pero eso no quita que sea una base muy atractiva. Además, aquí va vinculado a las aspiraciones políticas del protagonista interpretado por el propio Affleck, lo que ayuda a dar una segunda lectura a todo lo que haga.

Dicho esto, 'Animales' no va más allá de ser un thriller funcional durante su primera media hora. El tipo de película que ves sin llegar a aburrirte, pero también que no deja huella alguna más allá de la curiosidad de ver a Affleck hablar más de una vez en español. Luego sucede algo que lo cambia todo y reactiva el interés del espectador hacia lo que está sucediendo.

Por lo pronto, la aparición del personaje de Gillian Anderson ya genera una mayor curiosidad tanto por todo lo que representa como por su actitud gélida y profesional. Lamentablemente, su magnética presencia acaba llevando a un personaje que nunca evoluciona realmente o hace algo que tenga un impacto profundo en un relato que va perdiendo fuerza a marchas forzadas.

Los problemas pronto empiezan a resultar evidentes por la falta de entidad propia de la mayoría de personajes, desde un desaprovechadísimo Steven Yeun hasta una Kerry Washington convincente, pero sin material suficiente para insuflar esa energía que la película necesita desesperadamente. Podría añadir más nombres a la lista, pero al menos sí voy a destacar que Affleck está bastante natural, que en alguna que otra película acaba ofreciendo un trabajo acartonado. Eso no sucede en 'Animales'.

Ahí sí tengo que reconocer que el uso de la inteligencia artificial de Affleck en la película pasa totalmente desapercibido, pero también que 'Animales' resulta bastante plana. Esto es aún más grave en el clímax, donde lo que debería estar repleto de tensión y ser un colofón por todo lo alto acaba sintiéndose como una resolución bastante vulgar.

Y es que el guion de 'Animales' tampoco ofrece nada particularmente destacable una vez pone todas las cartas encima de la mesa. Por un lado, todos los apuntes políticos vinculables a la situación actual de Estados Unidos prontos quedan totalmente relegados a simplemente servir como justificación de algunas actitudes del protagonista -al final actúa a veces como un gilipollas por puro interés personal-, pero lo realmente grave es que un misterio así nunca enganche.

Por un lado, la dimensión humana resulta bastante fría, lo que dificulta que uno conecte con el drama al que se enfrentan los personajes. Por otro, toda la trama del secuestro y la petición de rescate no engancha lo suficiente y al de una hora de metraje ya estaba deseando que dejaran de dar vueltas de forma tan anodina. Que sí, Affleck mantiene un ritmo solvente para que uno no se aburra por pura desesperación, pero nunca va a ser bueno que lo que más destaquemos de un thriller sea eso.

Sí hay que concederle que 'Animales' luce bien visualmente. Es un poco triste decir que ahí sí que parece una película de esas que podríamos haber visto en cines hace 20 o 30 años y no como simple contenido para Netflix, algo en lo que sin duda resulta fundamental el trabajo de Robert Elswit, ganador hace años del Óscar a la mejor fotografía por 'Pozos de ambición'. Eso sí, anteriormente ya había colaborado con Affleck en 'The Town', un thriller muy superior a 'Animales', su peor trabajo como director.

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