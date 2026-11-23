Es curioso cómo ya desde que Ridley Scott se puso a adaptar la novela de Philip K. Dick, se decidiera hacer cambios a diestro y siniestro para crear una de las grandes obras maestras del cine de ciencia ficción, 'Blade Runner'. No es que, por tanto, quepa todo pero sí que es curioso cómo esta separación del material original hace que seamos mucho más "relajados" con lo que se hace.

También es verdad que, habiendo hecho relativamente poco, al menos comparado con sagas bastante menos populares, al final su universo, su "worldbuilding" por decirlo de algún modo, no está tan desarrollado (tampoco es que Dick se dedicase mucho a esto). De hecho, son diálogos y toques por aquí y por ahí lo que consigue construir un mundo que 'Blade Runner 2099' quiere ampliar.

Quema runner

La serie se estrena este próximo miércoles 25 completa en Prime Video, lo cual creo que no habla demasiado bien de la confianza que tiene la plataforma con ella. Que la estrenen de golpe a la vez que estrenan el final de la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' me parece demasiado premeditado como para que sea un simple error de cálculo. También es verdad que son fechas especiales en Estados Unidos siendo vísperas de Acción de Gracias y el inicio de campaña navideña.

Calendarios aparte, 'Blade Runner 2099' amplía este mundo entrelazando, de algún modo, el presente de la serie (una Tierra moribunda en la que se han invertido los papeles entre replicantes y humanos) y el pasado, o más bien el origen de estos seres orgánicos. Un enlace que se anuncia en los primeros instantes de la serie, con un prólogo en donde se está vendiendo los primeros Nexus comercializados y deja en el aire la pregunta de qué pasó con los prototipos previos de Tyrell. Evidentemente tendremos que esperar a recibir respuesta.

No quiero meterme demasiado en spoilers pero he de decir que, si bien me sorprendió este cambio de roles, la propia premisa y desarrollo de la misma no deja de ser tan a conveniencia del guion de Silka Luisa ('Las luminosas') como portadora de unos lastres marcados por unas normas marcadas por cómo han evolucionado las circunstancias en los 50 años que han pasado desde 'Blade Runner 2049'.

Un ejemplo de este tipo de lastres lo tenemos, precisamente, en el mismo hecho de que Cora (Hunter Schaffer) se infiltre como replicante en la policía. Al final al espectador le da básicamente lo mismo que sea humana, replicante o la reina de Saba. Es casi tan anecdótico como autoimpuesto por las mismas modificaciones realizadas ad hoc para la serie.

No sé cuánto ha sobrevivido de la biblia que anunció en su momento Ridley Scott, imagino que bastante ya que está puesto como productor ejecutivo. Lo que sí que se nota es su mano a la hora de plantear la serie, al menos en lo visual. La ambientación está tan lograda como muy presente y ‘Blade Runner 2099’ se recrea en planos generales urbanos/industriales, de cierta cadencia, un poco de ralentización de cámara por aquí y unos omnipresentes sintetizadores.

Es casi hipnótica de ver. Lamentablemente, Silka Luisa y los directores con los que colabora (Jonathan Tulleken, entre otros) no logran darle al bonito envoltorio una historia contundente. Y tampoco le insuflan personalidad suficiente como para que destaque. Bien podríamos estar con dos blade runners investigando un misterio en Los Angeles como con dos detectives cualquiera en ciudad cualquiera del cyberpunk.

Esto no significa que la serie sea un desastre, ya que está bastante lejos de serlo (bueno, su final es un cuadro, pero de eso ya hablaremos en unos días), su problema es que bordea tanto lo convencional que a veces resulta algo genérico. En el medio siglo que ha pasado desde el auge del cyberpunk (y subgéneros afines de la ciencia ficción) hemos tenido tantas exploraciones del "alma de la máquina", de la obsolescencia o caducidad vs. la inmortalidad, de la ausencia de diferencia entre humano y robot que cada vez es más difícil ofrecer algo fresco y ya no digamos "de autor".

Ojo, esto último no es imprescindible, pero sí que se necesita destacar de alguna manera. Aquí es donde creo que falla más 'Blade Runner 2099': en no saber ir más allá de lo funcional y efectivo. Buen reparto (Michelle Yeoh es siempre un plus) pero sin nada que destaque especialmente; buen misterio y con lazos con el corazón de la saga, pero sin ninguna escena o un giro especialmente destacable. Es ambiciosa, sí, pero no parece salir del terreno de lo "satisfactorio".

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