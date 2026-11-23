Recientemente ha vuelto a ponerse actualidad la saga ‘Matrix’ a raíz de la reclamación de los derechos por parte de sus creadoras. Una muestra de que ha pasado suficiente tiempo para que esto pueda producirse, pero también de la esencia puramente personal que dos autoras volcaron en la ‘Matrix’ original que la mantienen como una obra de gran interés.

La rebelión humana

Cada vez más cerca del treinta aniversario de su estreno, la sensacional película de acción y ciencia ficción sigue siendo un monumento magistral que abre mentes al mismo tiempo que las alucina. Keanu Reeves protagoniza junto a Carrie-Anne Moss y Laurence Fishburne un espectáculo que se puede ver hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 22:19 (también en streaming a través de Amazon Prime Video y de HBO Max).

Un aclamado hacker clandestino llamado Neo empieza a recibir señales confusas sobre la realidad en la que vive. Un día en su trabajo es abordado por unos agentes misteriosos que tratan de estrechar su cerco. Consigue escaparse gracias a la ayuda de un grupo de gente que dice ser liberadores del sistema y que le revelan que su mundo no es real, es una simulación fabricada por las máquinas.

Moviendo a una era tecnológica y computacional toda una herencia de influencia cyberpunk así como de cinematografía oriental (desde películas de kung fu a anime), las hermanas Lilly Wachowski y Lana Wachowski crean un torbellino referencial que conducen de manera personal. Conteniendo unas multitudes inmensas, consiguen un cañonazo industrial y punk dentro del propio sistema.

Qué limitaciones presenta su discurso están más a la vista a día de hoy, cosa derivada de su naturaleza de producción industrial. No deja de ser arrebatadora en cómo ofrece cuestionamientos de la represión del sistema y lecturas de identidad de género en un blockbuster capaz de sostener lo reflexivo entre colecciones de tollinas y disparos alucinantes capturados en “tiempo bala”.

Su trabajo visual sigue siendo completamente revolucionario, y su manera de presentar ideas desde el formato espectáculo una referencia absoluta. Tiene uno de los usos más inteligentes del estoicismo actoral de Keanu Reeves y la estética más inolvidable posible. Es un templo del cine fantástico que no pierde interés.

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