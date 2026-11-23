Cuando Nintendo cedió los derechos de 'Super Mario Bros' a Hollywood para hacer una película de acción real, nadie imaginaba que acabaría convirtiéndose en un absoluto desastre. Desde entonces, y salvo excepciones como 'Pokémon', la empresa cerró sus puertas a hacer adaptaciones de sus franquicias, con el temor de que las destrozaran.

Por otro lado, es lógico: hace veinte años lo raro era encontrar una versión medio decente de un videojuego. Quizá por eso acabaron mandando al mismísimo John Woo por donde había venido.

Metroid y medio

Si sabes algo de videojuegos, conoces de sobra la saga 'Metroid'. Su primer juego se lanzó para NES en 1986 y, a pesar de los largos hiatos que se han tomado entre distintos títulos, su heroína, Samus Aran, se ha convertido en una estrella por derecho propio. Y uno de sus muchos fans era el mismísimo John Woo, que acudió a Nintendo con la intención de hacer su propia película, como reveló Gail Tiden, antigua directora de marketing de Nintendo América en Game History.

No fue, ojo, por el tipo de cine que hacía Woo: "La gente siempre estaba llamando para hacer una película. Puedes imaginar que la pregunta más común era 'Queremos hacer una película de Zelda'. Así que la respuesta siempre era no. Incluso le pregunté personalmente a Shigeru Miyamoto cuál sería la respuesta si Steven Spielberg quisiera hacer una película de Zelda. Él dijo que no. Así que no había más. La respuesta es siempre no".

Sin embargo, Yoshio Sakamoto, creador del primer juego y director de la franquicia (además de 'Kid Icarus' o 'Wario Ware', entre otros) sí estaba interesado en ir más allá, y empezó a recibir a cineastas para rodar una posible película de 'Metroid': uno de ellos, el más prometedor, fue John Woo.

"Tuvimos varias reuniones. Fue muy largo. Hablamos sobre quién debería interpretar a Samus. '¿Debería ser Charlize Theron? No, no es la correcta'. En todo caso, hablaban sin parar sobre las actrices que podían ver como Samus, pero nunca quedamos en nada. Teníamos varios ángulos para la historia que nos presentaron, y finalmente llegamos a un acuerdo".

Entonces, ¿por qué nunca la vimos? Pues la respuesta no está en Nintendo, sino en otra película terrible: la 'Catwoman' de Pitof con Halle Berry.

"El presupuesto que habríamos necesitado para hacer la película era significante. Y en aquella época, la única película de acción con mujeres que había salido fue el 'Catwoman' de Halle Berry, y no había ido bien. El estudio de John Woo presentó 'Metroid', pero no conseguimos venderlo. Esa es la verdad de por qué ese proyecto en particular nunca pasó."

Es cierto que la película de 'Catwoman' fue un desastre en todos los sentidos que se inventó la trama en una adaptación solo en nombre. Es posible que ahora, con los tiempos cambiados, Nintendo vuelva a ponerse las pilas. John Woo sigue activo, la saga acaba de lanzar 'Metroid Prime 4: Beyond' el pasado año y, ¿quién sabe? Es posible que Samus Aran vuelva a rodar después de todo. Crucemos los dedos: ahora no hay 'Catwoman' a la vista.

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