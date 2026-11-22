Charlie Sheen disfrutó de un éxito extraordinario durante muchos años con 'Dos hombres y medio', pero el actor acabó abandonando dicha serie de forma un tanto abrupta. Poco después lideró 'Terapia con Charlie' durante dos temporadas, pero este título llegó a su final en 2014 y desde entonces no había vuelto a protagonizar una serie de televisión. Eso acaba de cambiar.

El actor ha confirmado su regreso a televisión a tiempo completo en 'Happy Jack', una nueva sitcom del canal AMC que ha recibido luz verde para una primera temporada de 6 episodios. Su estreno está previsto para 2027, pero por el momento no se ha anunciado una fecha concreta.

"Estoy encantado de volver a la televisión"

'Happy Jack' cuenta la historia de un holgazán padre de dos hijas que han acabado siendo maravillosas, aunque el abuelo de más merece más reconocimiento del que ha recibido por ello. Todo se complica más cuando la más rebelde de ambas vuelve a casa para que su padre conozca a su novio novio, que resulta ser un ex banquero de inversiones con su misma edad.

Detrás de 'Happy Jack' está un dúo formado por Jim Patterson y Matt Ross, quienes ya trabajasen en su momento en 'Dos hombres y medio'. Además, ambos han trabajado también en 'The Ranch', una sitcom cocreada por Patterson y en la que Ross participó en los guiones de más de una treintena de episodios. En 'Happy Jack' ejercerán como showrunners, guionistas y productores ejecutivos.

También se ha hecho oficial la presencia de Martin Sheen para dar vida al padre en la ficción de su hijo Charlie. Es algo que ya han hecho en varias ocasiones, siendo 'Wall Street' la más recordada de todas y el caso de 'Terapia con Charlie' el más reciente hasta ahora.

Charlie Sheen y Martin Sheen en 'Terapia con Charlie'

"Siempre he oído que los momentos que realmente importan ocurren cuando tienen que ocurrir. La gente de AMC ha tenido un papel fundamental en que ese momento sea ahora. No es ningún secreto que ha pasado un tiempo, y estoy encantado de volver a la televisión de una forma tan significativa en una serie igual de maravillosa. El elenco se ha reunido de nuevo; en resumen, es hora de darle al público lo que quiere", ha afirmado Sheen sobre la serie.

Ahora habrá que ver si 'Happy Jack' se convierte en la excusa perfecta para que haya más reencuentros del equipo de 'Dos hombres y medio'. Por lo pronto, Sheen ha lanzado una invitación a Jon Cryer para participar cuando quiera en su nuevo podcast