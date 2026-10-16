Charlie Sheen, a Jordi Wild, sobre 'Dos hombres y medio': "Fumaba crack, me sentía como una cáscara vacía y me inventaba dolencias para no rodar"

El adiós de Charlie Sheen a 'Dos hombres y medio' cuando la serie era una de las comedias más vistas y rentables de la televisión continúa siendo uno de los episodios más sonados de la historia reciente de la pequeña pantalla. Su abrupta salida generó una enorme polémica y obligó a los responsables de la ficción a reinventarla. Hoy, más de 15 años después de aquello, el actor ha querido volver a repasar las circunstancias que desembocaron en su marcha en una larga entrevista con Jordi Wild.

El comunicador catalán tuvo ocasión de conversar con el actor durante más de dos horas en una videollamada en la que repasaron distintos momentos de su trayectoria hasta llegar a la exitosa sitcom. Tal y como recuerda el hijo de Martin Sheen, la serie se estrenó en una época en la que los reality shows dominaban la televisión, por lo que pocos confiaban en que pudiera triunfar. Pero contra todo pronóstico, la producción creada por Chuck Lorre acabó convirtiéndose en un fenómeno de audiencia global que le dio a la estrella bastante estabilidad profesional durante ocho temporadas, así como mostrarnos una "versión apta para menores" de su vida hasta que todo se torció.

"'¿Por qué traje toda mi mierda?' Pasaba por dos divorcios, cuatro hijos y dos familias rotas; intentaba no beber, pero volví a drogarme y tenía que esconderlo para trabajar. Me sentía como una cáscara vacía porque fumaba crack. Darle a esa piedra te lleva a sitios oscuros muy rápido. Recuerdo un capítulo grabado con un maniquí en el que pensé: 'Vaya, ese muñeco tiene más vida que yo ahora mismo"'. Presentarte al plató sin dormir o durmiendo una hora, bloquearte sin poder ni hablar y tener que inventarte dolencias falsas como vértigo para protegerte... Hacer una comedia en ese estado es simplemente imposible. Asumo toda la responsabilidad de lo que pasó".

Un mentiroso profesional que fue despedido

Se convirtió en un mentiroso profesional, como menciona el youtuber español, y ocurrió lo que todo el mundo estaba esperando. "Recuerdo recibir la noticia cuando estaba en el Caribe, las Bahamas o un sitio asó. Un amigo tenía una casa en un resort y me dijo: 'Vete allí y deja que se calme la cosa a ver si lo arreglamos desde aquí'. Pero tomaba mucha testosterona y era como una furia de esteroides, una posesión. Entonces hice esa entrevista de radio, (…) estando superagresivo y totalmente fuera de mi. (...) Al día siguiente me llamó mi agente y me dijo: '¿Estás sentado? Te han despedido'".

Sheen se extiende bastante en la entrevista sobre este y otros temas, por lo que os invito a verla para no perderos ningún detalle. En ella insiste varias veces en asumir la culpa de todo lo ocurrido y afirma haber hecho las paces con Chuck Lorre, creador de la comedia y de otros éxitos como 'The Big Bang Theory',, con quien asegura que en realidad solo tuvo desacuerdos puntuales. De hecho, el actor califica como algo fundamental su reencuentro con Lorre durante el rodaje de 'Bookie', donde volvieron a trabajar juntos con la misma sintonía de siempre y lograron cerrar definitivamente estas heridas.

Todos estos y otros momentos también los relata en su libro de memorias, 'The Book of Sheen', que se publicó en 2025 y fue una forma del actor de ponerse en paz consigo mismo, liberarse de la carga de guardar sus vivencias más oscuras y desarmar a los chantajistas quitándoles todas 'las balas' al contar su verdad con su propia voz y su característico sentido del humor. Ahora solo queda seguir viéndolo en un Hollywood del que, añade el actor, busca alejarse en beneficio de historias reales y personajes auténticos a través de películas de bajo presupuesto y productores indie.

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