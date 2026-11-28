La reivindicación de Hayao Miyazaki por el medio ambiente no es nueva para nadie que conozca su obra. Desde 'Nausicaä del Valle del Viento' hasta 'Ponyo en el acantilado', sin olvidar a 'La princesa Mononoke'.

La naturaleza lleva décadas fascinando al director de Studio Ghibli, y más aún la importancia de su preservación. Aunque Miyazaki no pretende sermonearnos ni venirnos con moralejas, simplemente quiere mostrar el mundo como el ser humano se lo viene cargando desde hace años.

No es sermonear, es plasmar la realidad

Pocas obras reflejan la naturaleza de la manera en la que lo hacen las películas de Studio Ghibli. Sus escenarios llenos de detalle y color que transmiten vida en cada fotograma, con la textura del musgo, las cortezas, la luz del sol y la fluidez del agua.

Representar adecuadamente el agua, y más concretamente el mar, es un problema con el que Miyazaki se ha encontrado varias ocasiones. Porque, aunque le gustaría tener una visión mucho más idílica de las grandes superficies de agua, Miyazaki no puede evitar ser realista y sacar a la luz su parte más oscura. O, mejor dicho, sacar a la luz las barbaridades que ha hecho el ser humano con los ecosistemas.

"Todos sabemos que el planeta está en problemas y no hace falta que otra película más transmita ese mensaje.", dijo Hayao Miyazaki en 2009 mientras promocionaba 'Ponyo'. "Pero cuando yo dibujo el mar, no me queda otro remedio que dibujarlo lleno de basura, y lamentablemente tengo que ponerle más realismo a la basura que la que necesita el mar".

En 'Ponyo', el director volcó su fascinación con el mar, algo que le acompaña desde que era niño y disfrutaba nadando y observando la vida submarina. Algo que, décadas después, trasladaría a Sosuke en 'Ponyo', aunque es consciente de que el mar que él conocía de pequeño no es el que conoce de adulto.

"El mar real que ven los niños está lleno de basura y quizás sea incluso más sucio que el que aparece en la película. Quizás lo hicimos demasiado limpio", dijo sobre su película, reflexionando sobre cómo se había quedado corto a la hora de incluir basura en el escenario.

Y es que en 'Ponyo', la basura y el desperdicio no son un simple recurso narrativo. Para Miyazaki, es la realidad que han creado los seres humanos, por lo que no necesita ponerse a dar lecciones sobre un tema que considera más que masticado. Tristemente, Miyazaki se ha ido desencantando todavía más con el paso de los años, especialmente al ver cómo ha cambiado Japón en las últimas décadas.

"Espero el día que las inmobiliarias quiebren, Japón se empobrezca y la hierba salvaje lo invada todo", llegó a afirmar, medio en broma, medio en serio Con Miyazaki, la verdad es que nunca se sabe.

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