El final de 'Blade Runner' es uno de los elementos más debatidos de la película de Ridley Scott, pero lo que muchos espectadores recuerdan como una despedida romántica entre Rick Deckard y Rachael no era exactamente lo que el director había imaginado.

La versión estrenada en los cines estadounidenses en 1982 incorporó un desenlace mucho más optimista del que Scott había concebido originalmente, con ambos personajes alejándose hacia un paisaje natural que parecía ofrecerles una oportunidad de escapar de aquel mundo distópico.

Stanley Kubrick tenía imágenes para Ridley Scott

La decisión no fue voluntaria. Lo que ocurrió fue que los inversores no estaban convencidos de que el final ambiguo y oscuro que había preparado el cineasta funcionara y exigieron una alternativa más esperanzadora. Para resolverlo, Ridley Scott recurrió a un viejo conocido, Stanley Kubrick, que le prestó imágenes de los paisajes que había rodado para 'El resplandor'.

El desenlace que Ridley Scott había preparado inicialmente para 'Blade Runner' era bastante más sombrío y ambiguo. Rick Deckard (Harrison Ford) y Rachael (Sean Young) se marchaban juntos en un ascensor, mientras el protagonista encontraba una figura de origami con forma de unicornio, un detalle simbólico que reforzaba las dudas sobre su propia naturaleza y sobre lo que realmente había ocurrido.

Sin embargo, los espectadores de prueba no reaccionaron como esperaba el estudio, y los inversores presionaron para que la película terminara con una escena más convencional. Scott recordó en 2015, en una entrevista con The Hollywood Reporter, que querían un final feliz en el que ambos personajes se marcharan juntos hacia un entorno natural, lejos de la ciudad.

El cineasta no estaba nada convencido de aquella decisión y llegó a cuestionar la lógica de incluir un paisaje idílico en una película ambientada en un mundo distópico. Según recordó, la discusión con los inversores fue especialmente frustrante:

"Había terminado Blade Runner, y era un desastre. Mis inversores me lo pusieron muy difícil, diciéndome: No puedes terminar la película con la escena en la que coges una figura de origami, miras a la chica, entras en el ascensor, asientes y listo. Les dije: Se llama cine negro. Y me preguntaron: ¿Qué es el cine negro?. Ese fue un gran problema. Y me dijeron: Tenemos que probar esto con un final esperanzador, donde se vayan juntos a la naturaleza. Les dije: Bueno, si se van a una naturaleza preciosa, ¿por qué viven en este entorno distópico?"

Para conseguir esas imágenes de naturaleza que necesitaba, Ridley Scott decidió recurrir a Stanley Kubrick, con quien había mantenido contacto después de que el director de 'El resplandor' se interesara por 'Alien'. Scott le pidió algunas de las tomas aéreas que había rodado para la película de terror de 1980 y Kubrick accedió a cedérselas.

"Para entonces ya había hablado con Stanley varias veces. Le dije: Sé que hiciste un trabajo increíble rodando El Resplandor, ¿me puedes dar algunas de esas tomas? Así que, al final de la película Blade Runner, esas son imágenes grabadas por Stanley Kubrick".

La versión con ese desenlace más optimista terminó desapareciendo con la llegada de nuevas ediciones de la película, especialmente el montaje del director y posteriormente el Final Cut, que recuperaron buena parte de la visión original de Scott. La historia de los diferentes montajes de 'Blade Runner' es bastante extensa y refleja las tensiones que rodearon su estreno, pero el uso de las imágenes de 'El resplandor' sigue siendo una de las curiosidades más llamativas de aquella producción.

Sin embargo, aquella colaboración no significa que Stanley Kubrick fuera precisamente un admirador de 'Blade Runner'. Sarah Maitland, que trabajó con él en el proyecto inconcluso de 'Inteligencia Artificial', recordó en 2025 una conversación en la que el cineasta criticaba la película de Scott y cuestionaba uno de sus principales planteamientos. Kubrick consideraba que la historia dedicaba demasiado tiempo a intentar resolver si Rachael era o no una replicante y que esa cuestión perdía sentido si los espectadores no podían distinguir a los androides de los seres humanos.

"Si no pueden distinguirlo, ¿por qué creen que importa? No hay nada en esa película que sugiera ni por un segundo por qué debería importar".

En Espinof | La apuesta de 10 dólares que paralizó 'Blade Runner': "No sabíamos qué diablos habíamos hecho"

En Espinof | Primero fue un fracaso, después "la versión nunca vista adelantada a su tiempo" y al final un clásico de la ciencia ficción: el error que salvó a 'Blade Runner'