A pesar de su popularidad en la época, Alfred Hitchcock aguantó el tipo bastante bien ante las posibles secuelas de su obra. De hecho, tan solo dos de sus películas han tenido segundas partes: 'Los Pájaros', que tuvo a Tippi Hedren de vuelta en una terrible segunda entrega rodada 14 años tras la muerte del director (así se ahorró el mal trago, eso sí), y 'Psicosis', que vio nacer una saga de cuatro partes, un remake, un spin-off y una serie de 5 temporadas. Y ojo, porque no todas ellas son simples sacadineros baratos.

Retorno al comienzo

De hecho, 'Psicosis II' es una película la mar de resultona que sabe dar la vuelta al personaje de Norman Bates, y la serie supo mantener el tipo durante 50 episodios donde Freddie Highmore tomó el legado de Anthony Perkins. Sin embargo, hay una pieza de la cultura pop que todos hemos hecho el esfuerzo por olvidar: 'Psicosis IV: El comienzo', una película hecha para televisión cuatro años después de 'Psicosis III' y que era un auténtico horror.

Y lo era a pesar de traer de vuelta al guionista de la primera parte, Joseph Stefano, que decidió ignorar casi todo lo ocurrido en las dos secuelas anteriores para montarse su propio canon. En la película, un Norman rehabilitado y casado llama a un programa de radio nocturno para contar su historia, y al final acaba quemando la famosa casa de las películas y considerándose libre. Los únicos que no éramos libres éramos los espectadores completistas, que a lo largo de los años nos la hemos comido.

Sin embargo, hubo una persona que acabó encantada con el tratamiento de esta precuela y, al mismo tiempo, cuarta entrega: Stephen King. El autor escribió en 'Doctor Sueño' "ha habido al menos una secuela brillante de 'Psicosis' ('Psicosis IV')", y no es una manera de hablar o un halago gratuito: le gustó tanto que acabó contactando con su director, Mick Garris, para que en 1992 rodara 'Sonámbulos', con guion original del escritor de Maine. No se quedó ahí: el autor le pidió que hiciera la imposible adaptación de 'Apocalipsis' ('The Stand') en versión serie televisiva, y la de 4 horas y media de 'El resplandor'. Y no, Stephen, no es mejor que la de Stanley Kubrick, te pongas como te pongas.

No fueron las únicas adaptaciones del maestro del terror que hizo Garris, su hombre de confianza: suyas fueron 'Un saco de huesos', 'Desesperación' o 'Viaje a las tinieblas' ('Riding the bullet'). Una carrera formada en torno a King que quizá nunca hubiera pasado si no hubiera decidido rodar en Universal Studios Florida (en horarios de apertura) convirtiendo 'Psicosis IV' en poco menos que un atractivo turístico. La película no es buena, hacerla fue una pesadilla por culpa de un Anthony Perkins al que acababan de diagnosticar con VIH y la liaba cada día, y no ha pasado a la historia... pero Garris no hubiera tenido una carrera sin ella y sin el descubrimiento sorpresa de King. Ironías de la vida.

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