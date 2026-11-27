Las franquicias han vuelto a salvar la taquilla un fin de semana más. En esta ocasión, la irrupción de 'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha' en nuestras salas de cine ha impulsado el box office patrio hasta unos nada desdeñables 6,74 millones de euros gracias a 836.936 espectadores que, de paso, han vuelto a colocar a 'La bola negra', que ya supera los 40 millones de recaudación total, dentro del Top 5 con lo más visto del último fin de semana.

Los estrenos del 27 de noviembre de 2026

Si quieres pasar la jornada —o el finde— de reflexión previa a las elecciones meditando en la oscuridad del patio de butacas, este 27 de noviembre nos deja una cartelera de lo más apetecible para ello, comenzando con el estreno adelantado de 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth'. David Fincher dirige el spin-off de la genial 'Érase una vez en... Hollywood' de Quentin Tarantino, que llega a la gran pantalla antes de su aterrizaje en Netflix el próximo mes de diciembre.

Por otra parte, la factoría animada de Disney vuelve a la carga con 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe'. Fawn Veerasunthorn —'Wish'—, Jason Hand —'Vaiana 2'— y Josie Trinidad —'Zootrópolis+'— dirigen a seis manos una historia de aventuras, magia y brujería en clave coming of age protagonizada por Hailee Steinfeld, Jodie Foster y Rashida Jones, y en la que La Casa del Ratón se convierte por momentos en Dreamworks.

Por supuesto, este viernes también podremos disfrutar de una secuela que, en esta ocasión está dirigida por John Hamburg. El guionista de la trilogía que inauguró 'Los padres de ella' se coloca tras la cámara por primera vez en 'Ahora los suegros son ellos', en la que Robert De Niro y Ben Stiller se reúnen como los entrañables Jack y Greg para enfrentarse a la nueva incorporación a la familia Follen: nada menos que Ariana Grande.

Mucho menos festiva, pero no por ello menos recomendable, es 'Oro sin ley'. Padraic McKinley, que da el salto de la televisión al cine tras participar en 'Debris' y 'Kingdom', dirige a Ethan Hawke y Russell Crowe en este drama con corte tintes de aventuras y alma de road movie que nos transporta a la Oregón de 1933, en la que dos hombres intentan sobrevivir a la Gran Depresión transportando oro de contrabando a través de una senda salvaje. Cine de padres del bueno.

No cerraríamos las novedades destacadas de la semana sin una buena dosis de terror que, en este caso, llega de la siempre interesante factoría francesa. Marion Le Corroller vuelve a la carga tres años después de 'Built 2 Kill' con 'Sanguine', un body horror que llega a nuestros cines después de ganar el premio a la mejor película en la última edición del Festival de Sitges y que, como toda buena cinta del subgénero, encierra un buen puñado de lecturas interesantísimas sobre la sociedad actual.

Los estrenos de la semana los cierran el drama español 'Hermanas', dirigido por Ione Hernández Sáenz; el anime 'Puella Magi Madoka Magica. La película: La noche de Walpurgis - El ascenso' de Akiyuki Shinbo; el drama argentino 'La libertad doble', dirigido por Lisandro Alonso; y la irlandesa 'Todo el mundo quiere a Bill Evans', dirigida por Grant Gee.

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La imagen de la semana

El 18 de diciembre se estrenan, coincidiendo en cartel en lo que promete ser la batalla más encarnizada del año por hacerse con un buen trozo del pastel, 'Dune: Parte Tres' y 'Vengadores: Doomsday'; dos largometrajes que prometen dos experiencias radicalmente diferentes en múltiples aspectos que, desgraciadamente, parece que también incluirán lo estrictamente visual. Y es que el tráiler final de la quinta aventura de los 'Vengatas' nos ha dejado a muchos un sabor de boca —o de retinas— de lo más amargo tras mostrar planos como el que preseide estas líneas: un batiburrillo de personajes terriblemente iluminados —que probablemente ni tan siquiera llegaron a coincidir en el set de rodaje—, compuesto por una pantalla verde gigantesca transformada en el enésimo fondo genérico y sin alma. Por suerte, siempre nos quedará Linus Sandgren.

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