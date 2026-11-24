Las películas animadas de Disney han sido todo un referente durante mucho tiempo, pero cada vez la competencia es mayor y resulta más difícil destacar. Y a las películas originales del estudio le está costando sobremanera últimamente, pues tanto 'Mundo extraño' como 'Wish: El poder de los deseos' eran bastante discretas.

Disney vuelve a apostar ahora por una aventura original con 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe', una película bastante particular, pues da la sensación de que el estudio ha querido, al menos en parte, dejar de lado la magia para buscar un pasatiempo frenético más en la línea de Dreamworks. El resultado es una propuesta tan entretenida como poco memorable.

Le falta ir más allá

'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' cuenta la historia de un adolescente que descubre que tiene poderes y que existe un mundo mágico al que ella pertenece, siendo todo esto algo que su madre le había mantenido en secreto. Eso es algo que la película muestra con dinamismo, haciendo un buen uso de los problemas en el instituto de ella a modo de enganche para que el público conecte con ella.

A partir de ese material, 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' toma una decisión clave: importa más ser un correcalles que no dé respiro al espectador que cualquier otra cosa -incluyendo por el camino algún que otro simpático guiño al pasado del estudio-. Y así consigue ser tan entretenida que se pasa volando, pero existe una tendencia al exceso de estímulos que deja con la idea de que sus responsables han querido modernizarse tirando cosas a la pared a ver si algo pega.

Curiosamente, Dreamworks ya jugó con una premisa similar este mismo año en 'La isla olvidada', una aventura estupenda que conjugaba diversión, emoción y festín visual de forma admirable. Allí el eje dramático era una amistad en lugar de la relación entre madre e hija, pero los ingredientes eran similares y Disney sale claramente derrotada si comparamos 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' con aquella.

Uno de los principales problemas es que le falta vigor dramático, dando la sensación de que se conforma con ser una pasatiempo fugaz llamado a dejar poca huella. Un ejemplo de ello lo tenemos en la banda sonora, donde en lugar de lucir músculo con temas propios, se echa mano principalmente de dos canciones de éxito que se usan por partida doble. Que inventen otros y nosotros nos aprovechamos de ello.

Esa decisión no es necesariamente mala -'La oveja Shaun: Misión Calabaza' dio hace bien poco en la diana con su forma de utilizar cierto momento de 'Monster', la canción de The Automatic-, pero aquí su uso también transmite el mensaje de no haberse esforzado tampoco demasiado en seleccionar algo inmejorable para los momentos en los que suenan.

Eso es algo que también se puede trasladar a más aspectos de la película, pero donde resulta más inane es en todo lo referente a la gran villana de la función -que además cuenta con la voz de Jodie Foster en la versión original-. Ahí había material para hacer algo grandioso que resonase en todo tipo de espectadores y a la hora de la verdad se queda en una malvada poco trabajada en todos los sentidos.

Sí es cierto que la historia de la relación entre madre e hija está mejor hilada, pero entre Disney y Pixar han recurrido tanto a esa fórmula últimamente que hace falta algo realmente especial para poder brillar. Eso no sucede en 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe', donde se prima la gratificación inmediata por encima de perfilar mejor la película como un todo.

Podría seguir con más ejemplos en esa dirección, pero mejor hacer solamente una última reflexión que atañe a esa galería de secundarios cómicos tan característica del estudio. Algunos son tan efímeros que uno se pregunta si no podrían haber dado más juego, pero lo más grave es que la película incluso se arrepiente aquí del único momento que podría haber creado verdadero impacto.

Por lo demás, sí es que muy vistosa visualmente, pero se tiende a un ritmo algo acelerado que hace que uno tampoco pueda llegar a deleitarse con el trabajo de animación. Una lástima, porque realmente se nota que hay un esfuerzo detrás para crear un mundo propio que fascine al público, pero a la hora de la verdad es algo que no se aprovecha

Con todo, tengo que dejar claro que 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' me entretuvo y no me parece para nada una mala opción para cualquiera que quiera disfrutar de una película en familia. No obstante, está muchísimo más cerca de ser una más que una obra que vayamos realmente a recordar dentro de unos meses.

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