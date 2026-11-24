Hubo una época donde todas las películas en los cines estadounidenses estaban precedidas por un corto de animación. Al inicio de los años 30 podías encontrarte con Mickey Mouse, Looney Tunes, Merrie Melodies, Betty Boop o el Pato Donald, entre cientos de otros personajes de mayor o menor calidad. En este panorama, Tom y Jerry hicieron su primera aparición por todo lo alto el 1 de agosto de 1931, de la mano de RKO Radio Pictures. No eran un gato y un ratón, sino dos humanos... a los que les robaron su nombre poco después.

Es el juego del gato y el ratón

Amadee Van Buren, pionero del cine conocido por sonorizar cortometrajes de Charlie Chaplin para adaptarlos a un nuevo público, siempre estuvo interesado en la animación. De hecho, lanzó su primer corto con sonido, 'Dinner Time', un mes antes que el 'Steamboat Willie' de Walt Disney. Basado en una fábula de Esopo, no gustó al público e hizo que el de Mickey Mouse pasara a considerarse el primero de la historia con sonido sincronizado. El poder de una mala crítica, vaya.

Sin embargo, Van Buren no tendía a rendirse, y en 1931, solo un año después de los Looney Tunes, estrenó 'Wot a night', protagonizado por un hombre alto y otro bajo a los que llamó Tom y Jerry. El nombre no era original: en el libro de 1821 'Life in London', Pierce Egan nombraba a sus dos borrachines Tom y Jerry, y tuvo tanto éxito que incluso acabaron convirtiéndose en una obra de teatro en las que preparaban un cóctel que acabaría convirtiéndose en un clásico navideño, de donde probablemente sacara la idea Van Buren. En todo caso, aquel primer corto, dirigido por John Foster y George Stallings, triunfó y fue el pistoletazo de salida para hacer más.

En total, Tom y Jerry protagonizaron 26 cortometrajes entre 1931 y 1933, cuando el estudio dejó de hacerlos porque, aparentemente, RKO no estaba contenta con el nivel excesivo de surrealismo de sus historias. Fueron sustituidos por 'El pequeño rey' y cayeron el olvido... excepto por Joseph Barbera, un joven animador que había trabajado en la serie y que en 1937 conoció a un tal William Hanna, con el que acabaría montando el estudio Hanna-Barbera veinte años después. Si sois niños de los 80 sabéis de lo que os hablo.

Un Tom y Jerry doble

Ambos crearon para MGM dos personajes que pasaron a la historia: un gato y un ratón que se perseguían y pegaban constantemente. En 1940 debutaron en el corto 'Puss gets the boot' bajo el nombre de Jasper y Jinx (aunque nunca se nombraba al ratón en pantalla), creyendo que nunca volverían a hacer nada con ellos. Sin embargo, tras su éxito, en la productora inmediatamente les pidieron hacer más cortos de aquellos personajes, a los que quisieron poner un nombre nuevo. ¿Y cuál se le ocurrió a Barbera de manera milagrosa? Tom y Jerry, robándoselo sin ningún problema a la serie de cortos en la que trabajó antes. La ley de la selva.

'Tom y Jerry' se convirtió en un éxito inmediato, ganó 7 Óscars y fue nominada a otros 6 antes de terminar su primera etapa en 1958, tras la que no volvieron nunca a ser los mismos. Pero, ¿qué pasó con los personajes originales? Ante la popularidad del gato y el ratón, en subsecuentes relanzamientos no les quedó otra que cambiarse de nombre: así, serían conocidos como 'Dick y Larry', como aún los puedes encontrar hoy en día en varios recopilatorios en formato doméstico (al fin y al cabo, ya pertenecen al dominio público).

¡Ah! Si te has quedado con curiosidad sobre el cóctel llamado Tom y Jerry, creado antes incluso de existiera la animación en sí misma, es una variante del ponche de huevo pero añadiendo brandy y ron. Vamos, que después de varios de estos ves ratones, gatos, infracciones del copyright y lo que tú quieras.

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