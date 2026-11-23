En 1997, la palabra "meme" en Internet aún no existía. Estábamos a nueve años de 'Edgar se cae', y el Dancing Baby que llegó incluso a colarse en 'Ally McBeal' era todo lo que teníamos en un mundo de información, gifs y proto-buscadores.

Sin embargo, este panorama fue suficiente para que Deidre LaCarte, una estudiante de arte canadiense, creara una página en GeoCities en honor a su hamster, Hampton Hampster, con varios gifs de dicho animal bailando al ritmo de una versión de 'Whistle-Stop', la canción que acompañaba a los títulos de crédito iniciales del 'Robin Hood' de Disney. Si viviste la época, te acuerdas perfectamente.

Dibadibi di bidouba di badibidou

Hasta 1999, la página del Hampster Dance tenía una media de 4 visitas al día. Pero, de pronto, gracias a las cadenas de mails de la época, explotó, alcanzando miles y miles de visitas en muy poco tiempo.

LaCarte supo surfear la ola, aprovechar a sus personajes para hacer anuncios televisivos y lanzar hasta 3 discos (desde 2000 hasta 2008, consiguiendo entrar en el top 1 en Canadá y el 4 en Estados Unidos con la 'Hamsterdance song') que, imitando a 'Alvin y las ardillas', dieron beneficios e incluso sonaron sin parar en Radio Disney. 2001 fue una cosa.

Ahora sabemos que los memes vienen y van, y con la excepción de algunos, como el Brainrot Italiano, no tiene sentido capitalizarlos más allá del mes donde triunfan. Pero a inicios de siglo, no tenían ni idea y todos creían que el Hampster Dance se convertiría en una pieza clave eterna de la cultura pop.

A finales de 2001, LaCarte vendió todos los derechos de la web, sus personajes y la música a Abatis International por 1 millón de dólares, y en la empresa decidieron crear toda una franquicia basándose en los gifs de unos hampsters bailando y una canción de Disney a triple velocidad.

Así es como nació no solo Hampton, el Hampster original, sino también Hado, Fuzzy y Dixie, que, aparentemente, formaban un grupo de música: suficiente, por lo visto, para intentar levantar una propiedad intelectual. Entonces, en 2005, anunciaron que lanzarían la primera película de los Hampsters, que acabó atrasándose hasta salir, finalmente, el 2 de abril de 2009, diez años después del fenómeno. Sí, cuando ya no le importaba a nadie.

Se gastaron un dineral en crear la marca y hacer la película, 'How the Hampsters saved winter' ('Cómo los Hampsters salvaron el invierno'), y el resultado fue paupérrimo: apenas 2000 personas compraron el DVD, demostrando que esto nunca estuvo destinado a triunfar.

En 2012 se dejó de vender, y durante años se consideró "lost media"... hasta que, milagrosamente, alguien ripeó el DVD y lo puso en YouTube. Y sí, la he visto. Tristemente, lo he visto.

Salvando la Navi... el invierno

La cosa aún se pone peor, porque realmente 'How the Hampsters saved winter' es un remake sui generis de 'Quince días de placer' ('Holiday Inn'), de 1942, un musical con Bing Crosby y Fred Astaire, acompañados por música de Irving Berlin, que popularizó la canción ganadora del Óscar 'White Christmas'.

Un legado demasiado grande sobre el que no pudieron edificar nada. La película de animación intentó venderse a Disney, Sony y hasta Nelvana, hasta que al final el propio jefe de Abatis decidió hacerla él mismo. Fue un desastre, con unas animaciones dignas de la animación de Video Brinquedo (la productora brasileña que plagia a Pixar con obras como 'Ratatoing', 'Os carrinhos' o 'What's Up?') y que, eso sí, solo dura 25 minutos. Algo es algo.

25 minutos interminables, eso también es verdad: en la película, los Hampsters van a actuar a un concierto, pero debido a la nieve paran en una pequeña posada donde nunca va nadie... ¡Hasta que los hámsters se ponen a cantar! Tras un par de temas retransmitidos por Internet la posada se llena, tienen negocio para todo el invierno y el grupo, finalmente, puede continuar su camino.

Al final, no es que no salven la Navidad: es que ni siquiera salvan, fallando a su propio título, el invierno. Como mucho, salvan la temporada vacacional de un hotelito cuco perdido en medio de la nada. En 2009, cuando estábamos viendo 'Coraline', 'Up' o 'Tiana y el sapo', por lo que sea nadie estuvo especialmente interesado en la película musical de los Hampsters.

Es normal: yo, que me la he tragado, os puedo asegurar que no hay nada salvable en este despropósito que demuestra que, a veces, el "lost media" está perdido por algo. Al final, la franquicia consiguió algo de dinero gracias a las tarjetas navideñas de Hallmark, la cadena de tiendas estadounidense, pero nadie sabe exactamente si ha rentabilizado la inversión inicial: todo el mundo recuerda la canción (incluso 'Padre de familia' ha hecho gags al respecto) pero nadie parece acordarse de los Hampsters. Honestamente, es por algo. Hay cosas que deben morir en paz.

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