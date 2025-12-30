Uno de los memes más clásicos de Internet aparece en 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', y nos ha pillado a todos por sorpresa

Si eres un viejo pellejo en Internet, seguro que recuerdas el fenómeno del "rickrolling": antes de que los links pudieran previsualizarse, en foros y redes sociales los usuarios prometían que había aparecido algo increíble (el tráiler de una película muy esperada, por ejemplo) y añadían un enlace a YouTube, que acababa siendo siempre la canción 'Never gonna give you up', de Rick Astley. De alguna manera, este himno de 1987 se convirtió, décadas después, en un meme al que es imposible no cogerle cariño. Tanto, que incluso Rian Johnson se ha puesto a sus pies de manera muy sutil en la nueva 'Puñales por la espalda'.

Never gonna give you Blanc

Actualmente, el videoclip de la canción tiene 1700 millones de reproducciones, y todos somos capaces de reconocerlo con las primeras notas y la imagen de Astley bailando en el Harrow Club londinense. Sin embargo, algunos han sido mucho más perspicaces que otros. Es el caso de Jay Hulme, un usuario de Bluesky que ha captado las formas del escenario del videoclip... en 'Puñales por la espalda: de entre los muertos'.

Estaba viendo la nueva 'Puñales por la espalda' y creo que es muy importante que sepáis que la escena en el gimnasio del Seminario está rodada en el mismo sitio en el que Rick Astley grabó el videoclip de 'Never gonna give you up'. Vi el trazo de la ventana e inmediatamente hice que mis amigos pausaran la película para que se lo pudiera contar.

Efectivamente, a poco que nos fijemos, podemos ver que la ventana es exactamente la misma, y es bastante innegable. Tanto, que el propio Rian Johnson ha respondido añadiendo que era plenamente consciente: "Esto es cierto y fui el único en el rodaje emocionado con ello (y poniendo la canción en mi teléfono ante las miradas vacías)". Benoit Blanc y Rick Astley, unidos por una ventana: ya no podrás pensar en otra cosa al volver a ver la película.

