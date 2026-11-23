La convivencia en 'GH VIP 9' apenas ha echado a andar y ya ha dejado una de esas escenas difíciles de olvidar. Arturo Requejo se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana después de compartir con sus compañeros una serie de teorías conspirativas que han provocado sorpresa, incredulidad y más de una cara de desconcierto. Entre sus afirmaciones, una especialmente llamativa: está convencido de que la Tierra es plana.

El que fuera concursante de 'Gran Hermano 11' no se ha limitado a expresar sus creencias, sino que ha intentado respaldarlas con explicaciones y demostraciones improvisadas. Una de ellas tuvo como espectadores a Pipi Estrada y Nacho de Borbón, ante quienes utilizó un vaso para recrear el supuesto comportamiento de un barco cuando se aleja por el horizonte.

"Imagínate que tú estás en la playa y este es el barco, ¿no? Y se va. Se va por el horizonte", planteaba Requejo mientras desplazaba el objeto sobre la mesa. Después, preguntaba a Pipi cuánto podía ver del vaso. Aunque el periodista le confirmaba que seguía viéndolo, Requejo insistía en su argumento: "Pero Pipi, tú no lo ves entero".

Los experimentos de Arturo Requejo para defender sus teorías conspirativas en 'GH VIP 9'

La explicación fue solo una parte de una conversación en la que también puso en cuestión algunos de los conocimientos científicos más asentados. Especialmente llamativas fueron sus afirmaciones sobre la Estación Espacial Internacional (ISS), a la que se refirió como "ISIS". Según sostuvo, estaría dentro de una piscina y habría vídeos de la NASA en los que se apreciarían supuestas burbujas e incluso "un ratón por fuera", en referencia a imágenes del espacio.

Cuestiona hasta las pirámides de Egipto

Los argumentos del concursante tampoco convencieron necesariamente a quienes le escuchaban. Sin embargo, Requejo encontraba una explicación para las reacciones de sus compañeros: la disonancia cognitiva. "Lo que está pasando también es disonancia cognitiva. Que tenemos unas creencias, unas creencias tan metidas en la cabeza, que cuando te dicen otra cosa te explota la cabeza, ¿sí o no?", ha defendido.

La charla fue ampliándose hasta llegar a otros asuntos, como los viajes a Australia o al Polo Norte, que también utilizaba para respaldar su particular visión del mundo.

Pero hubo otro tema que despertó sus dudas: las pirámides de Egipto. Arturo cuestionó que las antiguas civilizaciones pudieran levantar construcciones de semejante magnitud moviendo enormes bloques de piedra sin disponer de la tecnología actual.

Para reforzar su postura, mencionaba su propia experiencia laboral: aseguró haber trabajado como "albañil restaurando iglesias". Su conclusión fue tan contundente como el resto de sus intervenciones: "No me creo nada".

Así, Arturo Requejo ha conseguido protagonizar una de las conversaciones más sorprendentes de los primeros días de 'GH VIP 9'. Una intervención que ha trasladado el debate sobre las teorías conspirativas al interior de la casa y que promete seguir dando que hablar fuera del concurso.

En Espinof | La crisis de audiencia de Telecinco es tan grave que ha ocurrido algo histórico: que Cuatro le supere

En Espinof | Reproches, confesiones y una posible reconciliación: Así fue el reencuentro de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en 'GH VIP' después de tres años y medio distanciados