Entre eternos reboots y falsas precuelas que reciclan las mismas historias reconocibles y los mismos personajes, casi se fuerza uno a dar más beneficio de la duda a aquello que decide romper con lo establecido. Aunque sea una reflexión tardía y crepuscular del mismo mito como es el caso de ‘La muerte de Robin Hood’ (’The Death of Robin Hood’).

No hay heroísmo en la muerte

Hugh Jackman protagoniza junto a Jodie Comer esta inusual revisión del mítico aventurero de tintes heroicos tanto en el folklore británico como en la historia del cine. Una película brutal, paciente y antiheroica escrita y dirigida por Michael Sarnoski que ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Aunque muchos le recuerdan como un héroe que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, Robin Hood sólo piensa en su pasado como algo lleno de crímenes y muerte. Tras una sangrienta lucha donde casi muere por desgarradoras heridas, es llevado a un monasterio apartado en una isla donde una hermana trata de hacer que se recupere.

Casi con la misma textura mugrienta que recibimos en obras recientes como ‘El hombre del Norte’ (’The Northman’) se trata de complicar y reconfigurar lo que tenemos asumido sobre Robin Hood como personaje. Su comienzo violento y descarnado invita a pensar en una película totalmente desgarradora que busca removernos al ver sus actos despojados de gloria.

No obstante, es un choque inicial que luego se difumina para una revelación de la verdadera película. Sarnoski reposa con excesiva tranquilidad en el estudio de un hombre cuyo pasado violento le atormenta, y trata de disuadirse en todo momento de considerarse un héroe. Su ritmo letárgico trata de hacerse pasar por reflexión profunda.

Sin embargo, estira demasiado la contemplación para lo poco desarrollado o profundo que es el estudio. La tesis es presentada de manera tan potente en sus primeros actos que el resto se experimenta como un alargamiento pobre e innecesario que acaba siendo el equivalente a ver barro desplazarse cuesta abajo por una ladera. Lento y de estimulación bastante limitada.

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