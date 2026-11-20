El universo de James Bond vuelve a estar de enorme actualidad tras el anuncio de que Robert Pattinson ha sido el actor elegido por Amazon para suceder a Daniel Craig como el agente 007. Todavía habrá que esperar bastante hasta ver su primera aventura como espía británica, pero tenemos decenas de títulos con otros actores para hacer más llevadera la espera.

Ahora me gustaría parar un momento en un detalle que seguramente muchos desconozcan: el mítico villano Francisco Scaramanga era español en el libro escrito por Ian Fleming, haciendo nacido en una casa de payeses ricos en el Bajo Ampurdán de Cataluña. Un detalle único entre los enemigos de James Bond que, por desgracia, fue alterado cuando la novela dio el salto al cine.

Los fans del mundo de 007 sabrán bien que Scaramanga estuvo finalmente interpretado por Christopher Lee, un actor legendario que además era primo en la vida real de Fleming. De hecho, a este último le hubiese gustado que Lee interpretase al Dr. No en la primera película de la saga, pero eso finalmente no fue posible.

Fleming falleció en 1964 cuando apenas tenía 58 años, dándose la particularidad de que el libro 'El hombre de la pistola de oro' se publicó a título póstumo. Eso llevó a que tampoco pudiera hacer todos los ajustes que le hubiese gustado en la historia, pero nada hace pensar que los orígenes de Paco, que era como se refería al personaje en varias ocasiones, fuesen a cambiar.

Adiós a Paco

Además, los críticos de la época no reaccionaron demasiado entusiasmados ante el personaje, lo que sin duda ayudó a que los guionistas Richard Maibaum y Tom Mankiewicz gozasen de más manga ancha a la hora de hacer cambios en la versión cinematográfica de 1974.

Ahí fueron varios los factores que confluyeron. El primero y más importante el ficha de Christopher Lee, a quien intentar hacerle pasar por catalán seguramente habría sido una decisión contraproducente. Al final, sus orígenes en la película se limitan a señalar a que su padre era cubano, algo que encajaba con el hecho de que Paco en el libro llegó a colaborar con las fuerzas de seguridad de Fidel Castro.

Además, la importancia de sus raíces saltó por los aires cuando se tomó una decisión logística: 'El hombre de la pistola de oro' no iba a rodarse en el Caribe, que era donde transcurría la novela. La película se trasladó a Asia, en diferentes localizaciones de Tailandia, Hong Kong y Macao, por lo que el propio origen del personaje pasó a ser algo poco menos que anecdótico. De esa forma, el cambio no dejaba de ser un pequeño trámite para acomodarlo todo a la nueva visión de la historia.

Así fue como nos quedamos sin el primer villano español en las películas de James Bond, pero a cambio recibimos una estupenda interpretación de Christopher Lee, quien eleva a 'El hombre de la pistola de oro' como la mejor aventura de la versión de 007 de Roger Moore.

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