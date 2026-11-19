Ya no está tan en boga, aunque el género de la película de boxeo es uno bastante arraigado en la historia del cine estadounidense. En la época más industrial de Hollywood, las historias de púgiles eran a veces redecoradas producciones B que hacían una estupenda labor de rellenar programación y testar algunos posibles talento frente y tras las cámaras.

Hoy día tienen otra consideración, gracias a películas que han colocado el boxeo en otra categoría. Desde el gran populismo de ‘Rocky’ hasta la expresión artística máxima de ‘Toro salvaje’ (’Raging Bull’). Dos películas que han ocupado en la mente del cinéfilo medio el concepto de este tipo de cintas deportivas, aunque ambas tienen un poco su base en un gran drama previo como es ‘Fat City, ciudad dorada’.

Ciudad sin gloria

Otra de esas películas imprescindibles de John Huston, donde se desprende de la elegancia clásica que le hizo estable en Hollywood para retozar en la suciedad y bello caos del Nuevo Hollywood. Con un gran Stacy Keach en su rol más fulgurante y un emergente Jeff Bridges, este gran clásico de luchadores puede verse en streaming a través de Filmin.

Para Billy Tully el mejor momento como púgil ya ha pasado. Sobrevive en Stockton, una ciudad de California, trabajando como jornalero e intentando mantenerse en forma para un cada vez más remoto retorno al ring. Es ahí cuando conoce a Ernie Munger, un joven ambicioso y peleón que necesita de consejo para no caer en errores típicos en la profesión.

Con una atmósfera espléndida, donde la calle respira hasta casi volverse un personaje que está alterando significativamente a los personajes que habitan en ella, Huston hace una estupenda lección de “cine viejo” disfrazado de nuevo. “Cine viejo” entendido como una exploración llena de perspectiva y riqueza vital para tratar el contraste entre el hombre aproximándose a la decadencia frente al prometedor joven.

‘Fat City, ciudad dorada’: hostias vitales

Hay una relación de mentoría y de camaradería que acaba siendo bastante imperfecta. Huston explora con inmenso gusto dramático y elegancia las flaquezas de sus personajes sin juzgarles, indagando en una pérdida de rumbo derivada de sus decisiones fallidas y su masculinidad performada sin detenimiento o consciencia. Sus relaciones sentimentales son parte también de un turbulento viaje que es sensacional de contemplar.

Aunque hay una espléndida dirección en lo que sería la parte más puramente deportiva, los combates en el ring, ‘Fat City’ es imprescindible por todo lo que sucede al margen del mismo. Compleja, dura, pero también reveladora de una forma espléndida que logra mantenerla como una joya magistral con el paso del tiempo.

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