Hace ya varios años que Warner anunció por todo lo alto la puesta en marcha de 'Matrix 5', pero el proyecto lleva en desarrollo desde entonces sin que haya habido grandes avances. La reciente compra del estudio por parte de Paramount puede haberlo complicado todo aún más, pero lo realmente esencial es que las Hermanas Wachowski han reaparecido para intentar recuperar los derechos de la saga de ciencia ficción que ellas mismas crearon.

Por lo visto, Lana y Lily Wachowski han hecho saber a Warner que ejercerán sus derechos de rescisión de derechos de autor, lo que podría suponer que recuperen la propiedad sobre 'Matrix' en Estados Unidos a partir de 2029, es decir, 30 años después de su estreno original.

Condenados a entenderse

Lo curioso es que ambas en paralelo han empezado a involucrarse algo más con el desarrollo de 'Matrix 5', no estando nada claro si existe algún tipo de relación entre ambos movimientos por parte de las Wachowski. No obstante, es raro que ahora quieran saber algo de la quinta entrega, pues las dos habían dejado claro que no tenían ningún interés en participar en ella.

Lo que sí hace esto es complicar el futuro de la saga para Warner, ya que podrían tener que llegar a un nuevo acuerdo con las Wachowski en el caso de querer seguir haciendo nuevas secuelas de 'Matrix'. Para la quinta entrega todavía podrían llegar a tiempo para evitarlo, pero está todo en el aire ahora mismo. Que además el batacazo que sufrió 'Matrix Resurrections' también podría despertar dudas sobre su continuidad dentro de Skydance...

Además, existen ciertas dudas legales sobre el contrato original que unió a las Wachowski con Warner para hacer la mítica película de 1999 protagonizada por Keanu Reeves, por lo que todo podría acabar convertido en una batalla legal similar a la que hubo en el caso de 'Viernes 13'. La consecuencia en ese caso es que hemos estado casi 20 años hasta que se ha confirmado el regreso de Jason a la gran pantalla...

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