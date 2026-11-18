Con una producción del nivel de 'El señor de los anillos: Los Anillos de Poder', es normal que los rodajes se compliquen. La serie de Amazon Prime Video cuenta con una estructura tremenda detrás para traer a la vida la Tierra Media, cuadrando decenas de calendarios y midiendo cada detalle al milímetro.

Pero incluso aunque tengas todo bien medido, a veces las cosas no salen como las tenías planeadas. Especialmente cuando trabajas con animales.

Vamos a pasar...

Durante el inicio de la tercera temporada, Galadriel y Arondir se han lanzado juntos a una misión con el orco Marnûkh. Y aunque la dinámica de este trío recuerda mucho al de Frodo, Sam y Gollum en la trilogía de Peter Jackson, originalmente un cuarto personaje iba a acompañarles: el perro de Arondir.

Se puede ver brevemente al animal cuando Galadriel regresa a Rivendell al inicio de la temporada. Como confirmó el co-showrunner Patrick McKay, el perro era un fiel compañero para Arondir y les iba a seguir en esta aventura. Pero, por desgracia, resultó no ser tan buen chico a la hora de rodar y les complicó muchísimo las escenas en las que debía aparecer.

"Teníamos esta idea que Arondir tuviera un perro, y hay una escena... De hecho, me encanta esta escena, cuando lo ves todo junto. Cuando Galadriel vuelve a casa de la batalla, y todo el mundo tiene una pareja o un hijo esperándoles. Incluso Arondir tiene a su perro, y ella no tiene a nadie", explicó McKay a Collider. "Lo encontré muy emotivo, y amo la interpretación de Morfydd [Clark]. Pero la idea era que este perro estuviera en muchas escenas, que fuera un toque de humor e interactuase con el orco. Creo que teníamos una idea cómo recuperar al perro más adelante en la temporada... Pero no, ese perro era una absoluta pesadilla".

Charlotte Brändström, la directora, admitió que el perro quedaba de miedo en pantalla, pero que no conseguían que se comportase durante demasiado tiempo. Era exactamente el tipo de perro que querían físicamente, pero era muy complicado que se quedase quieto durante sus escenas y al final se cansaron de intentar trabajar con él.

"Hay un disco duro completamente lleno de tomas, con el perro lloriqueando o gritando y ladrando y lanzándose detrás del orco. Quiero decir, era una pesadilla", admitió McKay. "Así que terminamos usando menos perro. Sin embargo, creo que con un poquito ya ha dado para mucho".

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