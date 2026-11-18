Hace unos meses, Tom Cruise dio su primera entrevista larga en muchísimo tiempo. Fue para la revista GQ y básicamente no dijo nada más allá de sus mantras habituales: lo mucho que le gusta hacer cine, el gusto que le da que los espectadores vean su obra y su espíritu de sacrificio por y para el séptimo arte. No nos debería sorprender, porque Cruise tiene toda una carrera repleta de entrevistas donde dice todo y nada al mismo tiempo.

Yo quiero tener un millón de amigos

Sin ir más lejos, nos volvemos a 2004, cuando el actor estaba haciendo la ronda de prensa de la fantástica 'Collateral'. Incluso allí, cuando le preguntaron en IGN (en una página ya eliminada) "¿Qué quieres en este punto de tu vida?" no dudó en responder una frase que, en el fondo, encapsula perfectamente la filosofía de Cruise.

¿Qué quiero? Quiero un mundo sin guerra. Quiero un mundo sin locura. Quiero ver que a la gente le va bien, y no creo que sea tanto para mí mismo, es más lo que quiero para la gente que me rodea. Eso es lo que quiero.

Poco imaginaba Cruise que el año siguiente empezaría su via crucis particular, y toda su carrera se iría por el desagüe por culpa de la mala prensa de 'La guerra de los mundos' y el famoso dislate en el programa de Oprah Winfrey. Desde entonces decidió mantener (de manera muy inteligente) un perfil bajo... Hasta el estreno de 'Digger', donde por fin decidió salir en todos los sitios. El resultado, desde luego, le daba para cambiar esa respuesta y querer más dinero en taquilla.

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