Estrenada en 1993, 'La lista de Schindler' es una de las películas más famosas y condecoradas de todos los tiempos pero su director, Steven Spielberg, no se la sacó de la manga precisamente: desde 1963 se estaba intentando hacer una película basada en la historia de Oskar Schindler.

Dos décadas después, cuando el director leyó 'El arca de Schindler', la rueda empezó realmente a girar pero aún tardaría una década más en hacerse la película... y Spielberg acabó en ella como parte de un intercambio de proyectos con otra leyenda viva de Hollywood: Martin Scorsese.

El cabo de Schindler

En aquel momento, Spielberg no creía ser lo suficientemente maduro como para hacer una buena película sobre el Holocausto, y el guion fue pasando de mano en mano. Intentó que Roman Polanski, superviviente del gueto de Cracovia, la dirigiera pero rechazó la idea; como sabemos, más adelante Polanski triunfaría con 'El pianista', también ambientada en esos años. No hubo pocos directores famosos involucrados de una manera u otra en la preproducción del proyecto sobre Schindler: Billy Wilder, Brian De Palma, Sydney Pollack...

Durante ese tiempo, Steven Spielberg había estado desarrollando otra película, el remake de 'Cape Fear', un clásico de 1962 conocido como 'El cabo del terror' en España. Spielberg estaba convencido de que el papel del villano era perfecto para Bill Murray, pero no estaba convencido de ser el director adecuado para esta historia debido a la violencia de la cinta.

Al fin y al cabo, Spielberg acababa de terminar el rodaje de 'Indiana Jones y la última cruzada' y en ese momento le parecía un giro demasiado radical a su carrera. "No me apetecía, es tan simple como eso. No podía encontrar dentro de mí lo que hacía falta para hacer una película de terror sobre una familia perseguida por un maniaco", comentó el director años después.

Pero, en aquel momento, no era el único que lo estaba pasándolo regular en su trabajo. Y así llegamos a Martin Scorsese y la versión acabaríamos conociendo como 'El cabo del miedo' (1991).

Ley del intercambio equivalente

En otro rincón de Amblin Entertainment, Scorsese había aceptado ocuparse de 'La lista de Schindler' pero estaba devanándose los sesos para rodar una película que no resultara tan polémica como su (entonces) última cinta, 'La última tentación de Cristo', que fue criticada duramente por sus escenas de desnudo y sus escenas revisionistas de la Biblia. Lo último que quería el director era, ahora, meterse con el Holocausto.

Fue entonces cuando Spielberg llegó con la solución: un intercambio de proyectos. Scorsese dirigiría 'El cabo del miedo', su primera película de terror, y él se atrevería a hacer ese proyecto que tanto temía. El Rey Midas de Hollywood dio el paso definitivo después de ver cómo, tras la caída del Muro de Berlín, crecía el negacionismo en torno al Holocausto. Finalmente, los dos cineastas se pusieron a los mandos de sus respectivas películas, dando dos de los grandes éxitos de los años 90.

Hay que decir que Scorsese cambió inmediatamente al villano de 'El cabo del miedo' y quitó a Bill Murray para trabajar con su amigo Robert De Niro, pero Nick Nolte aún no estaba en la ecuación. El favorito para el papel era Harrison Ford, que acababa de colaborar con Spielberg, sin embargo el actor de Indy estaba a otras cosas y dijo que solo aceptaría si podía encarnar al psicópata Max Cady, papel que obviamente De Niro no quiso abandonar. Por suerte, su reemplazo fue Nolte.

Al final, 'La lista de Schindler' ganó 7 Premios Óscar y le dio a Spielberg su primera estatuilla como director (un lustro después ganaría otra por 'Salvar al soldado Ryan'). Por su parte, 'El cabo del miedo' obtuvo dos nominaciones a los Oscars, fue igualmente un éxito en taquilla y sigue siendo referenciada aún hoy en día (sobre todo tras el remake con Javier Bardem). Lo único que queda de lo que pudo ser y no fue solo vive en nuestra imaginación.

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