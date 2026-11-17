‘La bola negra’ sigue siendo un fenómeno mastodóntico, y en Estados Unidos y su maquinaria de festivales y de premios se están quedando prendados con la obra de Los Javis. Ahora mismo muchas quinielas colocan a la película española como una de las favoritas a los próximos Premios Oscars, con una amplia cantidad de nominaciones.

Entre las posibilidades de mención en categorías está el debutante Guitarricadelafuente, que aspira a estar como mejor actor secundario y, sobre todo, en mejor canción original gracias a su pieza ‘La nieve’, uno de los elementos clave de la película. El joven y popular músico de 29 años está viviendo un momento dulce gracias a la oportunidad que le dieron esta pareja de cineastas que tuvieron una fijación especial con él.

Meterse en el cine era algo que le transmitía ya curiosidad de joven tal y como cuenta a The Playlist (”Escribía guiones con mis primos y hacía películas”), pero tanto la idea de completar una obra inacabada de Lorca como el guion de Los Javis le animó a dar el salto: “El guion era simplemente increíble. Lloraba leyendo ese guion”.

La blancura como tema

Una de las cosas que le fascinaron era lo visual que era, algo que conectaba artísticamente con él ya que también compone música desde lo visual: “Cada vez que escribo letras, pienso que las palabras colocadas en un lugar muy específico pueden ser muy poderosas para darte la reminiscencia de imágenes fuertes”. El músico benicense tuvo muy presente la blancura a la hora de pensar en la canción que sus directores le pidieron componer, ya que era algo que se encontraba muy presente en la poesía de Lorca. De ahí, ‘La nieve’.

Durante los meses de rodaje en Cantabria estuvo dándole vueltas a ideas para lo que sería el tema emocional de la película: “Llegaba a casa, y aunque eran las cinco de la mañana, miraba al techo y empezaba a componer melodías y a enviar una nota de voz a Los Javis”. Una vez la finiquitó, consideró que sería el broche perfecto para la obra, pero los cineastas le sorprendieron incluyéndola como parte de una de las tramas: “Pensaba que esta canción aparecería al final de la película, en los créditos. Me dejó alucinado”.

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