La temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los Anillos de Poder' ha empezado fuerte y a lo grande, con cuatro capitulazos para ponernos al día con la Tierra Media después de estos años de espera. Ha venido de la mano de un pequeño salto temporal y revelaciones importantes, algunas que se alejan un tanto del lore de Tolkien tal y como lo conocíamos hasta ahora.

Porque, entre otras cosas, ha dado un giro de tuerca a la razón principal de Sauron para crear el Anillo Único.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de la temporada 3 de 'Los Anillos de Poder'.

Supéralo, chico

Ya desde la primera temporada de 'Los Anillos de Poder', la serie de Prime Video nos ha ido planteando una relación complicada entre Galadriel y Sauron, incluso también desde aquel primer disfraz con el que se hacía pasar por un simple herrero humano. En la segunda temporada el baile fue un paso más allá con Sauron ofreciéndole un lugar a su lado en una escena que apuntaba a un buen romance oscuro sacado de una novela romantasy.

Pero, como ya sabemos, Galadriel terminó dándole unas calabazas históricas que Sauron no consigue superar. Y es que, aunque en general 'Los Anillos de Poder' trata de mantenerse relativamente fiel al lore de Tolkien, también ha ido metiendo sus propios añadidos y ahora resulta que la razón principal de Sauron para crear su Anillo Único en realidad es la propia Galadriel.

Sauron no estuvo involucrado en la creación de los tres anillos dedicados a los elfos, por lo que no puede controlarlos y corromperlos, como hace con los anillos de los enanos y los humanos. Un problema que le obsesiona y que ha sido el motor para buscar a los últimos herreros elfos y los documentos perdidos de Celebrimbor, todo para poder ser el amo y señor de todas las razas de la Tierra Media.

Aunque el detalle decisivo lo tenemos en el primer capítulo de esta tercera temporada de 'Los Anillos de Poder', con una introducción que nos plantea que Sauron no solo busca dominar a todos estos pueblos, sino también a "ella", haciendo referencia a Galadriel.

Este cambio hace que la obsesión y misión de Sauron sea mucho más personal que "simplemente" querer dominar todo el continente. También es un pretendiente rebotado que no ha conseguido seducir del todo a Galadriel, ya sea de manera romántica o para que se una a sus filas, desde su primer encuentro. Porque aunque todos terminan cayendo en sus mentiras, incluso Celebrimbor siendo cegado a su disfraz de Annatar, Galadriel es quien siempre se le sigue resistiendo.

Así que la creación del Anillo Único, un anillo para dominarlos a todos, parece ser la salida definitiva para salirse con la suya. O, al menos en la cabeza de Sauron, es un plan espectacular sin fisuras...

En Espinof | Las mejores series de fantasía y ciencia ficción de 2026

En Espinof | Las mejores series de Amazon Prime en 2026