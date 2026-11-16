Es muy habitual leer titulares resaltando el gran éxito de algunas producciones de Netflix a partir de la cantidad de números 1 en la plataforma que ha conseguido cierto título. Sin embargo, solamente hay una película que lo ha logrado en 94 países, ya que su éxito fue tan abrumador que se convirtió en la más vista de la historia de la plataforma.

La superproducción que logró ese hito es 'Alerta Roja', pues la propia Netflix deja claro que fue número 1 en todo el mundo durante las semanas del 8 al 14 de noviembre de 2021 y la del 15 al 21 de noviembre de ese año. Dos semanas seguidas logrando un récord que luego ni siquiera ese bombazo histórico en el que se convirtió 'Las guerreras K-Pop' pudo superar.

Un récord sencillamente insuperable

Es evidente que la presencia de Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot fue un gran reclamo para atraer la atención del público, como también el hecho de ser un blockbuster que perfectamente podría haberse estrenado en cines. Además, Netflix puso toda la carne en el asador para que la inversión de 200 millones hecha en 'Alerta Roja' fuese algo que no pasase para nada desapercibido.

Como mencionaba antes, 'Alerta Roja' se convirtió además en la película más vista de la historia de Netflix al sumar 230,9 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible en la plataforma. No obstante, ese otro récord lo perdió el año pasado a manos de 'Las guerreras K-Pop', que obtuvo 325,1 millones de reproducciones durante el mismo periodo de tiempo.

Eso sí, 'Las guerreras K-Pop' se quedó lejos de igualar el otro récord de 'Alerta Roja', pues la propia Netflix reconoce que se tuvo que conformar con alcanzar el número 1 en 76 países. Ahí influye mucho que no tuviese un arranque tan espectacular como la cinta de acción dirigida por Rawson Marshall Thurber y que la clave de su éxito fuese una consistencia nunca vista hasta ahora.

Por si tenéis curiosidad, la película que más cerca se quedó de igualar a 'Alerta Roja' fue 'No mires arriba', pues alcanzó el número 1 en 92 países durante la semana del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022.

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