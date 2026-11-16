Los Arrancar son españoles y los Quincy alemanes. Tite Kubo explica por qué en 'Bleach' hay tantos idiomas diferentes: "Pega con su estilo de vida"

Este otoño nos hemos despedido de 'Bleach', que ha llegado a su final tras completar el arco de 'Thousand-Year Blood War'. Es el adiós a uno de los animes más icónicos del siglo XXI, uno de los estandartes del Big Three, que ha brillado con unas señas de identidad únicas.

Además del estilo refinado de Tite Kubo y la banda sonora llena de temazos del anime, uno de esos elementos de los que no nos podemos olvidar en 'Bleach' es el uso tan ecléctico de los idiomas.

Como te expresas lo es todo

Aunque 'Bleach' tiene una identidad claramente japonesa, con protagonistas nipones y gran parte de la historia ambientada en el pueblo de Ichigo, Kubo también supo meter sus propio elementos que le daban un cierto toque internacional a 'Bleach'. Especialmente a través del lenguaje, lo que también sirvió para diferenciar claramente a cada facción de la historia.

Mientras que los Shinigami y los protagonistas son inequívocamente japoneses, los Fullbringers usan términos en inglés, incluso en la versión original en japonés. Los Quincy, los grandes enemigos de los Shinigami utilizan el idioma alemán, con nombres y términos germanos. Y los Arrancar, empezando por su Hueco Mundo, tienen nombres en español para todo.

Estas decisiones no fueron al azar ni simplemente porque a Kubo le pareciesen curiosas, sino porque trataba de plasmar una personalidad concreta a través del idioma.

"Respecto a los Arrancar, creo que el español suena muy emocional, pero no demasiado emocionante. Así que pega con su estilo de vida", explicó Kubo en los 2011 Jump Awards para nuevos artistas de manga. "El alemán suena frío, duro y metódico, lo que va de miedo con los Quincies".

El mangaka también explicó que en un punto de la historia quería haber incorporado el idioma francés de alguna manera, porque le suena muy elegante, pero que no encontró la forma de encajarlo dentro de la historia. Quizás en la secuela termine apareciendo una nueva facción con términos en francés, así que... Tiempo al tiempo.

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