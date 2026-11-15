Es, sencillamente, el momento más bajo en toda la carrera de Orson Welles: el anuncio de champán que hizo estando muy perjudicado

Orson Welles era un auténtico genio. Nadie puede siquiera dudar de ello: tras 'Ciudadano Kane', 'La dama de Shanghai', 'Sed de mal' ('Touch of evil') o 'Fraude' ('F for Fake') pasó con letras de oro a la historia del cine. Sin embargo, sus últimos años no fueron todo lo fantásticos que podrían haber sido, y tras el fracaso de proyectos como su propio talk show, 'The Orson Welles Show' o su inacabado espectáculo de magia, se refugió en la publicidad. Y vaya publicidad.

¡Aaaaaahhhh, french champagne!

A finales de los años 70 e inicios de los 80, Welles aceptó papeles en un buen puñado de obras que no han pasado a la historia (las más famosas, 'La película de los Teleñecos' y 'Transformers: La película', donde puso voz a Unicron) mientras trataba de recuperar el dinero suficiente para terminar su proyecto maldito, 'Al otro lado del viento', que rodó desde 1970 hasta 1976 y que nunca pudo editar (Netflix lo acabó en 2018, por cierto).

En ese momento de frustración creativa, Welles aceptó ser la cara de la empresa de vinos californianos del famoso vinicultor Paul Masson, que aceptó darle 500.000 dólares al año (unos 2,5 millones con la inflación) para hacer sus anuncios: desde 1978 hasta 1981 rodó 9 anuncios televisivos que confundían constantemente al otrora gran director. Por ejemplo, al leer el guion de uno de ellos, que comparaba una copa de vino con un Stradivarius, se enfadó tanto que lo rompió e improvisó delante de la cámara.

Sin embargo, su punto más bajo en este trabajo llegó en 1980, cuando hizo el anuncio para un champán californiano al que tenía que comparar, en un soliloquio, con el champán francés. Solo había un pequeño problema: Welles estaba completamente borracho, algo que se podía intuir en el anuncio que finalmente llegó a televisión... pero sobre todo en las tomas falsas que se filtraron en Internet y son tan hilarantes como fascinantes, incluyendo murmullos incomprensibles y una de las peores actuaciones de la historia.

Very well, Welles

Los rumores decían que según el contrato que tenía con Paul Masson, antes de cada grabación tenían que servirle unas comidas copiosas, que refrescaba con vino rojo constante, y en este caso se le fue de las manos. Sin embargo, tal y como confesó años después el asistente del director, Peter Shillingford, la realidad era otra muy diferente: tenían que empezar a grabar a las 10 de la mañana, y llamó para decir que llegaría tarde. Así fue: a mediodía apareció en limusina y Welles le pidió que se sentara con él en el asiento trasero.

"Estoy en problemas, Shillingford", empezó Orson. Estaba fumando un puro y parecía muy descuidado. Su sombrero estaba en el suelo, su corbata estaba suelta y su camisa estaba mal abotonada. Estaba borrachísimo, con ganas de dormir y murmurando. "Anoche estaba rodando en Las Vegas. Tuvimos problemas con la cámara así que el rodaje duró hasta el amanecer. ¡No he dormido en absoluto!"

Según Welles no estaba de resaca (sí lo estaba), sino que se había tomado una pastilla para dormir y estaba empezando a funcionar justo en ese momento. Pese a todo intentaron rodar para tener una prueba que darle al seguro en caso de tener que pedirle una indemnización. Y esas fueron las tres tomas que acabamos viendo. Al final todo se solucionó metiéndole en la cama dos horas. Al despertar, a eso de las tres de la tarde, pudo rodar el anuncio como un profesional, creyendo que el momento más vergonzoso de su vida laboral jamás quedaría grabado para la posteridad.

En 1981, por este y otros problemas, Welles fue sustituido por John Gielgud, actor británico que venía de ganar el Óscar por 'Arthur, el soltero de oro' y que pidió un millón de dólares anuales por hacerlos. Mientras tanto, Welles fue desapareciendo poco a poco del ojo público y convirtiéndose, sin quererlo, en la broma que nunca quiso (ni debió) ser... por mucho que las tomas falsas del champán sean, qué demonios, indudablemente divertidas.

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