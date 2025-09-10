Esta mítica película de Orson Welles perdió su final original y ahora quieren recuperarlo usando IA. Creo lo único que van a conseguir es destruir su legado

Durante décadas, 'El cuarto mandamiento' de Orson Welles ('The Magnificent Ambersons' en inglés) ha sido sinónimo de uno de los grandes "qué hubiera sido" del cine. Estrenada en 1942, la película prometía superar incluso a 'Ciudadano Kane', pero una mala proyección de prueba llevó a que la compañía RKO recortara 43 minutos de metraje y añadiera un final feliz que desdibujó la visión original de Welles. Desde entonces, los cinéfilos han buscado incansablemente esos fragmentos perdidos, incluso llegando a organizar expediciones y búsquedas que nunca dieron con una copia completa. Y ahora, con la inteligencia artificial, ha surgido un nuevo intento de recrear la parte de la obra que falta.

Acercándose a la visión de Welles

Showrunner es un sistema que trabaja con un modelo FILM-1 para recrear fotogramas clave, movimientos de cámara y voces, combinando actores reales con inteligencia artificial. Y según han informado medios como IndieWire, trabajará con el cineasta Brian Rose -que se ha pasado los últimos años tratando de recrear la película con dibujos a carbón, modelos físicos de los sets e investigando guiones gráficos y borradores-, durante los próximos dos años intentando "completar" la película, acercándose lo más posible a la visión de Welles.

Por su parte, el director ejecutivo de Showrunner Edward Saatchi ha explicado que "esperan darle a los escépticos a conocer la contribución positiva que la IA puede aportar a la narrativa”. Esto no deja consuelo alguno, pero quizá sea un pequeño alivio pensar que, al menos, se trata de un proyecto académico y que no se proyectará con un objetivo comercial.

El propósito es explorar historias de larga duración y probar cómo la IA puede generar películas realistas. Y aunque la tecnología permite recrear escenas, movimientos de cámara y estética digital, Saatchi reconoce que todavía no puede sostener una narrativa completa al nivel de la obra original. Por eso, el objetivo de la reconstrucción es combinar material de archivo, actores y material generado, intentando respetar el espíritu original de la película. Aunque se lleven por delante la visión de un director que no puede responder ante esto.

Si no se puede recuperar, mejor dejarlo así

A pesar de los avances que hay, es normal cuestionar si es necesario “arreglar” esta película. Creo que los minutos que se han perdido forman parte del mito de Welles y de la historia del cine y aunque sea una pena que no lleguemos a saber cómo habría sido la versión del director del filme ni cómo termina 'El cuarto mandamiento', a veces es mejor dejar las cosas como están.

Quizá sea lo más prudente, que la obra siga manteniendo este estado y posibles errores de montaje, y que la disfrutemos tal y como está. Porque creo que la gracia de esta película reside tanto en lo que se ve como en lo que falta, y esa tensión es lo que mantiene vivo el mito de Orson Welles, convirtiendo los 43 minutos que se perdieron en un tesoro irrecuperable que quizá deba permanecer enterrado. Y también es un ejemplo aplicable a otras películas que puedan caer en la tentación de un proceso similar.

En Espinof |

En Espinof |